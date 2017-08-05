  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۵:۱۹

کشته شدن ۴۰ عضو طالبان در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان

کشته شدن ۴۰ عضو طالبان در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان

نیروهای امنیتی افغانستان در آخرین عملیات نظامی که در ولایت هلمند انجام شد، دست کم ۴۰ شبه نظامی طالبان را کشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مورنینگ استار، در پی حمله شبه نظامیان به یک بازار محلی، نیروهای امنیتی افغانستان عملیاتی نظامی را علیه نیروهای طالبان در ولایت هلمند به اجرا گذاشتند.

بر این اساس در این عملیات که از روز گذشته آغاز شده دست کم ۴۰ شبه نظامی کشته شده اند.

شب گذشته حمله انتحاری به کاروان خودروهای حامل نیروهای ناتو در حومه کابل به کشته شدن دست کم یک نظامی این پیمان و زخمی شدن ۶ همقطار وی منجر شد.

بنا بر اعلام فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان، کاروان خودروهای این پیمان در منطقه قره باغ از توابع ولایت کابل مورد حمله یک عامل انتحاری وابسته به طالبان قرار گرفت.

کد مطلب 4050124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها