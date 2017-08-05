کشته شدن ۴۰ عضو طالبان در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مورنینگ استار، در پی حمله شبه نظامیان به یک بازار محلی، نیروهای امنیتی افغانستان عملیاتی نظامی را علیه نیروهای طالبان در ولایت هلمند به اجرا گذاشتند.

بر این اساس در این عملیات که از روز گذشته آغاز شده دست کم ۴۰ شبه نظامی کشته شده اند.

شب گذشته حمله انتحاری به کاروان خودروهای حامل نیروهای ناتو در حومه کابل به کشته شدن دست کم یک نظامی این پیمان و زخمی شدن ۶ همقطار وی منجر شد.

بنا بر اعلام فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان، کاروان خودروهای این پیمان در منطقه قره باغ از توابع ولایت کابل مورد حمله یک عامل انتحاری وابسته به طالبان قرار گرفت.