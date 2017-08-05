به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، همسر «نازنین زاغری» که یک فرد ایرانی _ انگلیسی است و به جرم مشکلات امنیتی در بازداشت به سر می برد، اعلام کرد که «آلیستر برت» معاون وزیر امور خارجه انگلیس در جریان سفر به تهران، مسئله آزادی همسرش را با مقامات ایرانی مطرح خواهد کرد.

آلیستر برت، برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری، به ایران سفر کرده است و اکنون در تهران به سر می برد.

زاغری به جرم توطئه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، محکوم به گذراندن ۵ سال حبس شده است. وی فروردین ماه سال گذشته دستگیر شد.

همسر این زندانی ابراز امیدواری کرد که رایزنی های این مقام انگلیسی در تهران موجب آزادی زاغری شود.

«آلیستر برت» چند روز پیش در بیانیه‌ای درخصوص سفر به تهران، اعلام کرده بود که: ما همچنان مشتاق به ادامه گفت‌وگو با ایران درخصوص سیاست‌های منطقه‌ای، حقوق بشر و به ویژه زندانیان دو تابعیتی هستیم.

گفته می شود که علاوه بر زاغری، آلیستر درمورد فرد دیگری به نام «کمال فروغی» که به جرم جاسوسی در زندان به سر می برد نیز، با مقامات ایران گفتگو خواهد کرد.