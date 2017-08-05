کاهش بارش در تمام شهرهای استان اردبیل/نمین رکورددار شد

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از مهرماه سال گذشته تاکنون یعنی در طول سال زراعی، میزان بارش استان به نسبت دوره آماری بلندمدت ۱۶ درصد و به نسبت سال گذشته ۲۳ درصد کاهش را نشان میدهد.
وی افزود: کاهش بارش در تمامی شهرهای استان مشاهده میشود بطوریکه مابین ۱۵ تا ۳۷ درصد کاهش بارش در شهرها ثبت شده است.
وی تصریح کرد: بیشترین کاهش در شهر نمین به ثبت رسیده بطوریکه به نسبت دوره آماری ۲۹ درصد و به نسبت سال گذشته ۳۷ درصد کاهش بارش داریم
مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه کاهش بارشها خشکسالی به دنبال دارد، ادامه داد: نقشههای هواشناسی نشان میدهد که وضعیت فعلی جوی تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.
