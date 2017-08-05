۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲

مدیرکل هواشناسی اردبیل به مهر خبر داد؛

کاهش بارش در تمام شهرهای استان اردبیل/نمین رکورددار شد

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل از کاهش بارش در تمامی شهرهای استان طی سال زراعی جاری در مقایسه با سال گذشته خبر داد.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از مهرماه سال گذشته تاکنون یعنی در طول سال زراعی، میزان بارش استان به نسبت دوره آماری بلندمدت ۱۶ درصد و به نسبت سال گذشته ۲۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

وی افزود: کاهش بارش در تمامی شهرهای استان مشاهده می‌شود بطوریکه مابین ۱۵ تا ۳۷ درصد کاهش بارش در شهرها ثبت شده است.

وی تصریح کرد: بیشترین کاهش در شهر نمین به ثبت رسیده بطوریکه به نسبت دوره آماری ۲۹ درصد و به نسبت سال گذشته ۳۷ درصد کاهش بارش داریم

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به اینکه کاهش بارش‌ها خشکسالی به دنبال دارد، ادامه داد: نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که وضعیت فعلی جوی تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

محمد میرزایی ناطق

