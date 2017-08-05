ضریب نفوذ گاز طبیعی در استان کرمان به ۶۶ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گا استان کرمان، محمدعلی ودیعتی گفت: در حال حاضر ۵۵۳ هزار مشترک خانگی، تجاری و صنعتی در استان کرمان به شبکه سراسری گاز طبیعی وصل شده اند و از این نعمت الهی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: با اعتبارات خوبی که در بند «ق» دیده شده و تاکنون جذب شده توانسته ایم ضریب نفوذ گاز روستایی را به ۳۳ درصد و در شهر به ۸۷ درصد برسانیم.

ودیعتی تصریح کرد: دولت یازدهم به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی و گسترش عدالت اجتماعی، تمام زیرساخت های لازم برای توسعه گازرسانی در داخل کشور را به ویژه گازرسانی به روستاها فراهم کرده است.

وی گفت: گازرسانی به روستاها علاوه بر افزایش رفاه در این مناطق، منجر به ایجاد امید به زندگی و اشتغالزایی در روستاها شده و یکی از عوامل مهاجرت معکوس به حساب می آید.

ودیعتی بیان کرد: تاکنون ۸۳۲ روستا در استان کرمان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و عملیات اجرایی ۲۰۲ روستا در دست اقدام است که تا پایان سال تعداد زیادی از این روستا ها به پایان می رسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان گفت: تعداد ۱۳۰ روستا در سال ۱۳۹۵در استان کرمان به شبکه سراسری گاز متصل شده اند.