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۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۰۹

مدیرعامل شرکت گاز کرمان:

ضریب نفوذ گاز طبیعی در استان کرمان به ۶۶ درصد رسید

ضریب نفوذ گاز طبیعی در استان کرمان به ۶۶ درصد رسید

کرمان - مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان ضریب نفوذ گاز طبیعی در استان کرمان را ۶۶ درصد عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گا استان کرمان، محمدعلی ودیعتی گفت: در حال حاضر ۵۵۳ هزار مشترک خانگی، تجاری و صنعتی در استان کرمان به شبکه سراسری گاز طبیعی وصل شده اند و از این نعمت الهی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: با اعتبارات خوبی که در بند «ق» دیده شده و تاکنون جذب شده توانسته ایم ضریب نفوذ گاز روستایی را به ۳۳ درصد و در شهر به ۸۷ درصد برسانیم.

ودیعتی تصریح کرد: دولت یازدهم به منظور اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی و گسترش عدالت اجتماعی، تمام زیرساخت های لازم برای توسعه گازرسانی در داخل کشور را به ویژه گازرسانی به روستاها فراهم کرده است.

وی گفت: گازرسانی به روستاها علاوه بر افزایش رفاه در این مناطق، منجر به ایجاد امید به زندگی و اشتغالزایی در روستاها شده و یکی از عوامل مهاجرت معکوس به حساب می آید.

ودیعتی بیان کرد: تاکنون ۸۳۲ روستا در استان کرمان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و عملیات اجرایی ۲۰۲ روستا در دست اقدام است که تا پایان سال تعداد زیادی از این روستا ها به پایان می رسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان گفت: تعداد ۱۳۰ روستا در سال ۱۳۹۵در استان کرمان به شبکه سراسری گاز متصل شده اند.

کد مطلب 4050162

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