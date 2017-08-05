حریف کیمیا طلایی شد/ دو طلا به روسیه و انگستان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات جمعه ۱۳ فروردین ماه با حضور ۲۱۲ تکواندوکار از ۵۶ کشور به میزبانی روسیه در مسکو آغاز شد. در روز نخست تکواندوکاران سه وزن ۶۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان و ۸۰+ کیلوگرم مردان به روی «شی هاپ چانگ» رفتند.

دیدار نهایی وزن ۶۷- کیلوگرم زنان را دو قهرمان جهان برگزار کردند. «گباگی» از ساحل عاج که در فینال رقابتهای جهانی ۲۰۷ کره جنوبی برابر کیمیا علیزاده به برتری رسید و طلا گرفت به همراه «تاتار نور» که در وزن ۶۷- کیلوگرم طلای جهان را کسب کرده بود، یک مبارزه جذاب و دیدنی را به نمایش گذاشتند که در نهایت این «گباگی» بود که با برتری ۷ بر ۴ به نشان طلا دست پیدا کرد.

در این وزن «هیوری» دارنده مدال طلای بازیهای المپیک ۲۰۱۶ از کره جنوبی و «مگ پرسون»دارنده مدال نقره رقابتهای جهانی کره از آمریکا هم به نشان برنز دست پیدا کردند.

طلای وزن ۶۷+ کیلوگرم زنان نیز به همان کسی رسید که طلای رقابتهای جهانی را کسب کرده بود. «بیانکا والکدن» که در کره جنوبی طلای وزن ۷۳+ کیلوگرم را کسب کرده بود، در این رقابتها هم نمایشی فوق العاده داشت و با پیروزی بر دو نماینده کره جنوبی طلا گرفت.

در این وزن «کیم بیچ» به نشان نقره دست یافت. «اولگا» از روسیه و «دائه لی بین» دیگر کره ای حاضر در این وزن به نشان نقره دست پیدا کردند.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم مردان «رومن کازنتسوف» روسی که در رقابتهای جهانی کره به نشان برنز دست پیدا کرده بود، در میان تشویق پرشور هموطنان خود رقبا را یکی بعد از دیگری شکست داد و طلا گرفت.وی در دیدار نهایی «دون کیو این» از کره جنوبی را شکست داد.

این کره ای نقره گرفت و مدال برنز هم به «یوری کریچنکو» دیگر نماینده روس ها در این وزن و «وادران گولیچ» از کرواسی رسید. در این وزن«ماهاما چو» دارنده نقره ۲۰۱۷ جهان در مرحله یک چهارم نهایی باخت و حذف شد. «رامین عزیزاف» از آذربایجان» و «آنتونی اوبامه» از ساحل عاج با مدال برنز ۲۰۱۷ جهان دیگر سرشناس حذف شده این وزن بود.

امروز شنبه در روز دوم این مسابقات دو نماینده کشورمان به دیدار رقبای خود می روند. آرمین هادی‌پور در وزن ۵۸- کیلوگرم دور نخست «هینر اویدو» از کاستاریکا را پیش رو دارد و محمد کاظمی، دیگر نماینده ایران در این وزن، به مصاف «استپان دیمیترو» از مولداوی می رود.

در این مسابقات به دارندگان مدال طلا ۵۰۰۰ دلار، مدال نقره ۳۰۰۰ دلار و دارندگان مدال برنز ۱۰۰۰ دلار جایزه پرداخت می شود.