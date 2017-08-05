دمای هوای استان زنجان افزایش می یابد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: آسمان زننجان صاف تا قسمتی ابری بوده و وزش باد استان را فرا می گیرد.

وی با بیان اینکه وزش باد تا اواسط هفته مهمان استان زنجان است، اظهار کرد: در این میان به شهرندان زنجانی توصیه می شود از تردذدر کنارساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان زنجان به صورت محسوسی افزایش می یابد.

یاغموری به گرمترین و خنک ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو یاد آورشد: طی ۲۴ ساعت گذشته ماهنشان با ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین و گرماب با ۱۴ درجه سانتیگراد خنک ترین مناطق استان بودند.

یاغموری به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کردو گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۲۰ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده به ۳۹ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می رسد.