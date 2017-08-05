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۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۹

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

دمای هوای استان زنجان افزایش می یابد

دمای هوای استان زنجان افزایش می یابد

زنجان-مدیر کل هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: آسمان زننجان صاف تا قسمتی ابری بوده و وزش باد استان را فرا می گیرد. 

وی با بیان اینکه وزش باد تا اواسط هفته مهمان استان زنجان است، اظهار کرد: در این میان به شهرندان زنجانی توصیه می شود از تردذدر کنارساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند. 

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان زنجان به صورت محسوسی افزایش می یابد. 

یاغموری به گرمترین و خنک ترین مناطق استان زنجان  طی ۲۴ ساعت گذشته  اشاره کردو یاد آورشد: طی ۲۴ ساعت گذشته ماهنشان با ۳۸ درجه سانتیگراد گرمترین  و گرماب با ۱۴ درجه  سانتیگراد  خنک ترین مناطق استان بودند. 

یاغموری به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کردو گفت: دمای فعلی شهر زنجان  ۲۰ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته است. 

وی تصریح کرد: دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده به ۳۹ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می رسد. 

کد مطلب 4050191

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