کسب مقام اول دانش آموزان بشرویه ای در مسابقات آزمایشگاهی فیزیک

علیرضا رضوانیان در گفتگو با مهر گفت: مفتخریم که دانش آموزان بشرویه ای در زمینه های علمی و دانش پیش رو هستند.

وی افزود: کسب رتبه نخست مسابقات آزمایشگاهی فیزیک دانش آموزی کشوری توسط دانش آموزان بشرویه ای در سالروز ولادت امام رضا(ع) یک عیدی بزرگ در آغاز دولت تدبیر و امید بود.

رضوانیان عنوان کرد: این ارزش، حاصل دست رنج و زحمات شبانه روزی دانش آموزان و مربیان است که نشان دادند شهر بشرویه شهر دارالعلم و الامان است.

رضوانیان ادامه داد: این مسابقات به میزبانی استان قزوین و در بین ۳۲ استان کشور و در ۴ رشته فیزیک، شیمی ، زیست شناسی و ریاضی برگزار شد که شهرستان بشرویه توانست مقام نخست علوم فیزیک را در بین ۳۲ استان کسب کنند.

در بین این تیم نیز سه دانش آموز پسر و سه دانش آموز دختر حضور داشتند که خواهران هم در مسابقات شیمی خوش درخشیدند.

اقایان محمد ابراهیمی، هادی صفریان محبی و امین سلطانی اعضای تیم دانش آموزی فیزیک شهرستان بشرویه و خانم ها سالارصادقی، افروزی و میرشاهی اعضای تیم دانش آموزی دختران در رشته شیمی بوده اند.