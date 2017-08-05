  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۸

مدیرآموزش و پرورش شهرستان بشرویه خبر داد:

کسب مقام اول دانش آموزان بشرویه ای در مسابقات آزمایشگاهی فیزیک

کسب مقام اول دانش آموزان بشرویه ای در مسابقات آزمایشگاهی فیزیک

بشرویه- مدیرآموزش و پرورش شهرستان بشرویه گفت: دانش آموزان بشرویه موفق به کسب مقام اول مسابقات آزمایشگاهی فیزیک در کشور شدند.

علیرضا رضوانیان در گفتگو با مهر گفت: مفتخریم که دانش آموزان بشرویه ای در زمینه های علمی و دانش پیش رو هستند.

وی افزود: کسب رتبه نخست مسابقات آزمایشگاهی فیزیک دانش آموزی کشوری توسط دانش آموزان بشرویه ای در سالروز ولادت امام رضا(ع) یک عیدی بزرگ در آغاز دولت تدبیر و امید بود.

رضوانیان عنوان کرد: این ارزش، حاصل دست رنج و زحمات شبانه روزی دانش آموزان و مربیان است که نشان دادند شهر بشرویه شهر دارالعلم و الامان است.

رضوانیان ادامه داد: این مسابقات به میزبانی استان قزوین و در بین ۳۲ استان کشور و در ۴ رشته فیزیک، شیمی ، زیست شناسی و ریاضی برگزار شد که شهرستان بشرویه  توانست مقام نخست علوم فیزیک را  در بین ۳۲ استان کسب کنند.

در بین این تیم نیز سه دانش آموز پسر و سه دانش آموز دختر حضور داشتند که خواهران هم در مسابقات شیمی خوش درخشیدند.

اقایان محمد ابراهیمی، هادی صفریان محبی و امین سلطانی  اعضای تیم دانش آموزی فیزیک شهرستان بشرویه و خانم ها سالارصادقی، افروزی و میرشاهی اعضای تیم دانش آموزی دختران در رشته شیمی بوده اند.

کد مطلب 4050207

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها