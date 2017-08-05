۹۴ درصد صنعت فارس مربوط به صنایع کوچک است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور قنبری صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت روز صنایع کوچک افزود: بر اساس تعریف وزارتخانه صنایع کوچک تا ۵۰ نفر به حساب می آید و ۹۴ درصد صنایع استان کوچک و متوسط است و ۴۶ درصد اشتغال صنعتی با ۲۴ درصد سرمایه گذاری صنعتی در فارس.

وی افزود: صنایع کوچک به دلیل سبد کم با کوچکترین مشکل اقتصادی کشور باعث بروز مشکل برای آنها می شود.

مدیرعامل شهرک های صنعتی فارس یادآور شد: ۶۲ مصوبه در خصوص شهرک های صنعتی ارائه شد که آخرین شهرک صنعتی دارویی است و در حال حاضر ۷۲۲۲ هکتار زمین در اختیار است که ۵۲۳۴ هکتار در اختیار شهرک صنعتی است.

قنبری افزود: در ۶۱ شهرک ۱۰۷۱ لیتر بر ثانیه آب و ۵۱۶ مگاوات برق تامین شده است.

وی تاکید کرد: ۲۶۰۲ واحد در حال بهره برداری با اشتغال ۳۱۳۸۴ نفر است که در ۴ سال دولت ۷۰۸ واحد با ۶۳۱۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس، گفت: سال گذشته ۱۰ هکتار اراضی شهرک صنعتی که بدون استفاده مانده بود باز پسگیری داشتیم.

قنبری تصریح کرد: در بحث سیاست های حمایتی فعالیت های انجام شده از جمله استفاده از ظرفیت های یکدیگر است که می توانند نقاط ضعف را پوشش دهند مانند خوشه های صنعتی که ۱۴ خوشه شناسایی و ۵ خوشه راه اندازی و توسعه فراگیر شده است.

وی در خصوص فروش محصول و بازایابی نیز گفت: حمایت مالی از شرکت ها برای حضور در نمایشگاه های بین المللی و داخلی انجام می شود که بهترین روش برای بازاریابی و فروش تولیدات است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس تصریح کرد: واحدی که دارای پروانه بهره برداری بوده باید در آمار راکد بودن و یا تعطیل بودن محاسبه شود که در این راستا ۱۰ تا ۱۲ درصد واحدهای سطح شهرک تعطیل کامل است و با ایجاد طرح رونق کمک خواهیم کرد که ۴۴۴ طرح را در سال جاری به بهره برداری برسد.