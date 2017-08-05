به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر، اعضای هیات داوران بخش‌ سینمایی جشنواره فیلم شهر متشکل از فریدون جیرانی، مازیار میری، منوچهر محمدی، فرهاد توحیدی، فرشاد محمدی، محمد احسانی و فاطمه گودرزی، نامزدهای دریافت جوایز این بخش را به شرح زیر اعلام کردند:

بخش بهترین فیلمنامه

سعید روستایی/ ابد و یک روز و سد معبر

امیر عربی / آخرین بار کی سحر را دیدی

کامبوزیا پرتوی/ فراری

احسان بیگلری و پریسا هاشم پور/ برادرم خسرو



بخش بهترین بازیگر زن

ترلان پروانه / فراری

پردیس احمدیه / لاک قرمز

پریناز ایزدیار/ ابد و یک روز

باران کوثری/ شنل

مریلا زارعی/ زیر سقف دودی

فاطمه معتمد آریا/ آباجان



بخش بهترین بازیگر مرد

نوید محمد زاده/ ابد و یک روز

ناصر هاشمی/ برادرم خسرو

هادی حجازی فر/ ماجرای نیمروز

شهاب حسینی/ برادرم خسرو

حامد بهداد/ سد معبر

بهرام افشاری/ کارگر ساده نیازمندیم



بخش بهترین دستاورد فنی یا هنری

محسن روزبهانی و سید هادی اسلامی/ جلوه های بصری بادیگارد

محسن روزبهانی/ طراحی صحنه ماجرای نیمروز

عبدالله اسکندری و مهرداد میرکیانی/ چهره پردازی لانتوری

محسن دارسنج / چهره پردازی ماجرای نیمروز

محمدرضا دلپاک/ صدا گذاری لانتوری



بخش بهترین کارگردانی

ابراهیم حاتمی کیا/ بادیگارد

سعید روستایی/ ابد و یک روز

محمدحسین مهدویان/ ماجرای نیمروز

احسان بیگلری/ برادرم خسرو

محسن قرایی/ سد معبر



بخش بهترین فیلم برای تهیه کننده

سعید ملکان/ ابد و یک روز و برادرم خسرو

جهانگیر کوثری/ فراری

سیدمحمود رضوی/ ماجرای نیمروز

بهمن کامیار/ سد معبر



بهترین اثر با محوریت تهران نگاری

جهانگیر کوثری/ فراری

بهمن کامیار و محسن قرائی/ سد معبر

سعید ملکان/ ابد و یک روز

رضا درمیشیان/ لانتوری

علیرضا قاسم خان/ ایستگاه اتمسفر

سید محمود رضوی/ ماجرای نیمروز