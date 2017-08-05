سرمربی استقلال قبل و بعد از بازی به بازیکن جوان تیمش چه گفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، چهره درخشان تیم فوتبال استقلال در شبی که این تیم گل نزد و به پیروزی نرسید، بی‌تردید مهدی قائدی، ستاره جوان و بوشهری شان بود که بعد از ورودش به زمین چشم‌ها را به سوی خود خیره کرد.

سرمربی آبی پوشان قبل از ورود پدیده فصل گذشته لیگ یک به زمین مسابقه، او را به آغوش کشید و جملاتی را بعنوان آخرین توصیه‌های قبل از اولین بازی با پیراهن استقلال آن هم در ورزشگاه آزادی به وی کرد و سپس قائدی وارد میدان شد.

منصوریان در آن لحظه که بازیکن جوانش را به آغوش کشید، در گوش او گفت: «به تاکتیک تیم هیچ کاری نداشته باش، برو داخل زمین و هر کاری که بلدی همان کار را انجام بده و هر طوری می‌خواهی بازی کن». در واقع منصوریان با این جمله کوتاه یک بار روانی بزرگ را قبل از ورود قائدی به زمین مسابقه از روی دوش او برداشت و این بازیکن را سبکبار به زمین مسابقه فرستاد.

قائدی با احتساب اوقات تلف شده بازی حدود ۳۰ دقیقه در میدان حضور داشت و در اولین تجربه حضورش در استقلال آنقدر خوش درخشید تا چشم کارشناسان و هواداران را به خود خیره کند و حتی ناکامی آبی پوشان در گلزنی هم پشت درخشش این بازیکن جوان نادیده گرفته شود.

سرمربی آبی پوشان بعد از اتمام بازی هم قائدی را به کناری کشید و به او توصیه کرد به خاطر حفظ شرایط خودش تا اطلاع ثانوی از هرگونه مصاحبه با رسانه‌ها خودداری نماید و همچنان روی تمریناتش تمرکز کند.

تیم فوتبال استقلال تهران در هفته دوم رقابت های لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان به میدان رفت و در پایان نود دقیقه تلاش دو تیم به تساوی بدون گل انجامید.