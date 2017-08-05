۲۰ هزار واحد مسکن مهر برای خانواده شهدا و جانبازان ساخته شد

حجت الله غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی متعهد بوده که ۲۰ هزار واحد مسکونی در چهار سالی که گذشت برای خانواده شهدا و جانبازان تامین کند که بخشی از این واحد ها در شهرستان ها در حال واگذاری است .

وی بیان داشت: متاسفانه در شهر اصفهان مشکل تامین زمین وجود دارد و واحد های مربوط به شهر اصفهان در شهرهای اطراف اصفهان تقسیم شده تا بتوان با حداقل تبعات خارج از استانی مشکل خانواده جانبازان و شهدا را حل کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی اصفهان اعلام کرد: تعدادی از واحدهای شهرضا در شورای عالی مصوب شده و در سروستان بیش از دو هزار واحد در حال تامین است .

وی افزود: در شهرهای کاشان با در نظر گرفتن یک سایت ۳۵ هکتاری و تامین حدود دو هزار و ۵۰۰ واحد در آن، نجف آباد با در نظر گرفتن سایت ۳۵ هکتاری با تامین حدود سه هزار واحد در آن، شهر جدید بهارستان و فولاد شهر با تامین یک هزار و ۷۰۰ و شش هزار و ۳۰۰ واحد در آن و شاهین شهر با تامین حدود سه هزار واحد در آن از جمله شهرهایی است که در حال تامین مسکن خانواده شهدا و جانبازان هستند.

غلامی در خصوص ۱۱۰ هکتار از اراضی شاهین شهر که به صورت دو پلاک ۴۰ و ۷۰ هکتاری جهت تامین مسکن خانواده جانبازان و شهدا بود، گفت: سرانه های شهر شاهین شهر باید در حد مقیاس شهری پیش بینی شود تا فراتر از حد نصاب محله‌ای بتوان خدمات شهری را در این منطقه تامین کرد و ۴۰ هکتار باید برای تامین کاربری های بزرگ مقیاس و داخل حریم شهر و ۷۰ هکتار با کاربری مسکونی با تامین خدمات در داخل محدوده قانونی شهر قرار گیرد.