استفاده از نیروهای بومی و ماندگار یک ضرورت است

علی کرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت： نیروهای بومی به جهت حضور در منطقه می توانند با سهولت به مردم خدمت رسانی کنند.

وی افزود: دولت با بومی گزینی د شهرهای خاش، ایرانشهر، دلگان، جلگه چاه هاشم، سراوان و سیب و سوران از استعداد ها و ظرفیت های نخبگان استفاده کند.

وی تصریح کرد： توسعه استان سیستان و بلوچستان می تواند با به کارگیری نیروهایی بومی مومن متعهد آگاه و توانمند محقق شود، زیرا تنها با سخنرانی و طراحی مقالات نمی توان راه به جایی برد.

نماینده مردم خاش، میرجاوه و نصرت آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نهادها و ادارات نیز هر شش ماه یکبار باید به مردم گزارش عملکرد ارائه دهند، خاطرنشان کرد： باید تلاش کنیم تا جوانان را از میل به بیکاری به سمت بازارکار هدایت کنیم.

وی بااشاره به اشتغالزا بودن پروژه های متعددی که در استان در حال اجرا است، تصریح کرد: اشتغال و تولید در مناطق کمتر برخوردار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و داشتن نیروهای توانمند و پویا در گرو مهارت آموزی است.

وی افزود: بهره مندی مردم نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان از نعمت گاز خانگی از جمله اقدامات برجسته دولت در این استان است.

کرد خاطر نشان کرد: جوانان نیز باید با استفاده از آموزش های فنی و حرفه ای خود را برای استفاده از اشتغال ایجاد شده درپروژه های گازرسانی، راه آهن و پتروشیمی آماده کنند.

وی با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی در استان گفت： سیستان و بلوچستان خواستگاه مرغوب ترین نوع پسته در کشور است اما به دلیل نبود صنایع فرآوری این محصول به دیگر استان ها منتقل و بنام دیگر مناطق به بازار فروش عرضه می شود.

وی بیان کرد: در بحث فر آوری محصولات کشاورزی نیاز به آموزش های مهارتی است و متاسفانه حتی در خصوص محصول خرما نیز ما نتوانستیم سرمایه عظیم انسانی را از حیث مهارت آموزی تربیت کنیم تا پتانسیل های این بخش بالفعل شود.