حسن حیدری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخش ویژه نوزادان یا «انآیسییو» بهعنوان یکی از بخشهای بسیار مهم توسعه بیمارستان کنگان است که در اواسط مردادماه ۹۵ بهرهبرداری شد.
وی افزود: توسعه زیرساختهای بیمارستان کنگان همزمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت، برخی از مشکلات اصلی مردم جنوب استان را مرتفع کرده است.
وی اظهار داشت: بخشهای جدید بیمارستان امام خمینی کنگان، تحت عنوان بخشهای توسعه، مانند «ام آر آی»، «ان آی سی یو» و «الحاقی» که در سال ۹۵ افتتاح و راهاندازی شدند نیز در جلب و افزایش مراجعین تأثیر بسزایی داشته است.
بهرهمندی ۳۲۰ نوزاد نارس از خدمات بخش ویژه نوزادان
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان عنوان کرد: از اواسط مرداد سال ۹۵ تا پایان خرداد ۹۶، تعداد ۳۲۰ نوزاد نارس و یا نیازمند مراقبت ویژه در این بخش از بیمارستان کنگان بستری و بهسلامت ترخیص شدهاند.
وی یادآور شد: انآیسییو بیمارستان کنگان دارای ۸ تخت فعال است که در اکثر مواقع، ضریب اشغال آن بالا است. این بخش مهم با هزینهای در حدود ۲۶ میلیارد ریال راهاندازی شده است.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان اظهار داشت: این تعداد از مراجعین ما (۳۲۰ نوزاد نارس) در جنوب استان بوشهر و حتی بخشهایی از استان فارس و هرمزگان، توانستهاند از این تجهیزات پیشرفته، بدون متحمل شدن رنج سفر و هزینههای تحمیلی دیگر به مرکز استان و یا استانهای همجوار بهراحتی استفاده ببرند.
حیدری اضافه کرد: از زمان راهاندازی انآیسییو در بیمارستان امام خمینی کنگان، مراجعین به این بخش بهراحتی در همین مرکز درمانی تحت مراقبت ویژه قرار میگیرند و دیگر نیاز به اعزام به نقاط دوردست همراه با خطر تلف شدن نوزاد نیست.
وی تصریح کرد: درواقع میتوان سپاسگزار نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین دولت بود که بخش مراقبتهای ویژه نوزادان را در قالب طرح تحول نظام سلامت در این بیمارستان ایجاد کرد.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان این بخش ویژه و نجاتدهنده، تنها انآیسییو جنوب استان بوشهر است تاکنون نوزادان زیادی را با عنایت پروردگار و همچنین تلاش کادر متعهد و متخصص خود، نجات داده و به دامان خانواده بازگردانده است.
استفاده از ظرفیت خیرین
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان گفت: مجمع خیرین بیمارستانی برای حمایت از مراجعین نیازمند در بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان تشکیل خواهد شد.
حیدری افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان به دانشگاهها مبنی بر تشکیل خیرین بیمارستانی با مشارکت خیرین، بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان با حضور رئیس، مدیر داخلی و مسئول حراست، تشکیل جلسه داده و فراخوان جذب خیرین و نهایتاً تشکیل مجمع و هیات مدیره را موردبررسی قراردادند.
وی تصریح کرد: بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان بهعنوان قطب درمانی جنوب استان بوشهر با حدود ۲۰۰ تخت فعال، اقشار مختلف جامعه را در شهرستانهای کنگان، دیر، جم، عسلویه در استان بوشهر و بخشی از جمعیت غرب هرمزگان و جنوب استان فارس مانند مهر، لامرد، گلهدار را پوشش میدهد.
حیدری گفت: آمار مراجعین به بیمارستان کنگان برای تشخیص و درمان در سال گذشته، یکمیلیون و ۱۶۰ هزار نفر بوده است.
مراجعین وضعیت مالی خوبی ندارند
وی افزود: متأسفانه تعداد قابلتوجهی از مراجعین به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، بضاعت مالی خوبی ندارند و در موقع تسویهحساب با مشکل مواجه هستند.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان ادامه داد: با شروع طرح تحول نظام سلامت در اردیبهشت سال ۹۳، کاهش پرداختی از جیب مردم به معنای واقعی و ملموس رخ داد و مردم با در دست داشتن دفترچه بیمه، فقط ۳ الی ۷ درصد از کل هزینههای بستری را پرداخت میکنند و حتی برای تشویق مادران به زایمان طبیعی، هیچ هزینهای از آنان در بیمارستان اخذ نمیشود.
حیدری اظهار داشت: با وجود طرح تحول نظام سلامت که بار زیادی را از روی دوش مردم برداشته است ولی همچنان مراجعینی هستند که توان پرداخت همان هزینه ۳ الی ۷ درصدی بیمارستان را ندارند.
وی گفت: هدف از تشکیل این مجمع خیریه، مراجعین نیازمند بیمارستان است که توان پرداخت هزینههای درمانی خود را ندارند. مراجعینی که باید کرامت آنان نیز حفظ شود.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان عنوان کرد: مراجعین نیازمند بیمارستان امام خمینی کنگان با تشخیص پزشک معالج و با هماهنگی بیمارستان به هیات مدیره خیریه، برای پرداخت هزینههای درمان، معرفی میشود.
حیدری گفت: در این طرح خیریه، همه مردم نوعدوست میتوانند شرکت کنند و کمکهای باارزش خود را انجام دهند.
تشکیل مجمع عمومی خیرین
وی اضافه کرد: مجمع عمومی خیرین بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان را بهزودی طی یک فراخوان عمومی تشکیل خواهیم داد و از اعضای مجمع، هیات مدیرهای تشکیل خواهد شد که تصمیمگیریهای امور خیریه را بر عهده خواهد گرفت.
رییس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان گفت: تمام کمکهایی که توسط مجمع انجام میشود، صرف هزینههای درمان در داخل شهرستان کنگان خواهد شد.
حیدری عنوان کرد: بهطور حتم این طرح با توجه به شناختی که از مردم خونگرم و نوعدوست شهرستان کنگان دارم بهخوبی جواب خواهد داد و مشکلات زیادی را از بحث درمان و نیازمندان مرتفع خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: زمان و مکان نخستین نشست مجمع خیرین بهزودی از طریق فراخوان به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
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