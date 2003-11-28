پيروزي تيم ملي ايران برابر لبنان در نيمه نخست

به گزارش خبرنگار " مهر " در آخرين ديدار تيم ملي فوتبال كشورمان در مرحله مقدماتي مسابقات جام ملتهاي آسيا در گروه چهارم كه برابر لبنان برگزار شد تيم كشورمان با تنها گل علي دايي كه در دقيقه 22 و برروي سانتر عليرضانيكبخت واحدي بدست آمد پيروز از ميدان خارج شد.

در اين بازي كه در حضور بيش از 20 هزار تماشاگروبه قضاوت مونگول از تايلند برگزار شد ملي پوشان كشورمان از همان دقايق آغازين بازي توپ و ميدان را در اختيارداشتند و در چند نوبت تا آستانه فروپاشي دروازه حريف پيش رفتند كه به دليل كم دقتي مهاجمان اين حملات ثمري نداشت تا اينكه علي دايي موفق شد تيم ملي را با تك گل خود از حريف پيش بيندازد.

در آخرين لحظات نيمه نخست نيز ضربه سر نيكبخت واحدي با برخورد به ديرك دروازه به خارج رفت تا اين نيمه با همين نتيجه خاتمه يابد. گفتني است در نيمه نخست اين ديدار سمير شوم و علي ناصرالدين از لبنان از داور تايلندي كارت زرد دريافت كردند و يحيي گل محمدي مدافع باتجربه كشورمان نيز در دقيقه 22 به دليل مصدوميت جاي خود را به ابراهيم تقي پور مدافع تيم ذوب آهن اصفهان داد.