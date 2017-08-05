هزینه ۳۰۰ میلیون دلاری برگزیت برای بانک انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، بانک اچ‌اس‌بی‌سی انگلستان با هزینه‌ای ۳۰۰ میلیون دلاری برای انتقال ۱۰۰۰ نفر از کارکنان خود از لندن به پاریس روبرو شده است که این یکی از اولین هزینه‌هایی است صنعت مالی انگلستان است به علت برگزیت متحمل می‌شود.

بزرگترین بانک اروپا در ربع دوم سال تا کنون مجبور شده است ۴ میلیون دلار را به عنوان هزینه‌های مربوط به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا صرف کند. مدیر اجرایی ارشد این بانک استوارت گالیور می‌گوید: این هزینه‌ها تا ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت. اچ‌اس‌بی‌سی در نظر دارد برای حفظ دسترسی بی‌وقفه خود به بازار یک‌پارچه اتحادیه اروپا یک پنجم از بانکداران شعب لندن خود را به دفاتر فرانسه این بانک منتقل کند.

گالیور در تماس با خبرنگاران گفت: هزینه گفته شده مربوط به انتقال موثر نیروها به فرانسه است. ما اعتقاد داریم که به علت برگزیت حدود یک میلیارد دلار از درآمد بانک به خطر خواهد افتاد اما ما با انتقال کارکنانمان تجارت‌هایی را که تحت تاثیر برگزیت قرار می‌گیرند حمایت خواهیم کرد و بدین ترتیب قرار نیست آن بخش از درآمدمان را از دست بدهیم.

مدیران مالی لندن در مورد عواقب شدید برگزیت درصورتی‌که قبل از پایان دوره دوساله مذاکره، هیچ قرارداد تجارت آزاد دوجانبه‌ای امضا نشده باشد، برای اشتغال و سرمایه‌گذاری اخطار داده بودند.

اکنون که بیش از یک سال از رأی انگلستان به خارج شدن از اتحادیه اروپا می‌گذرد و روند مذاکرات تنها پیشرفت اندکی داشته است، شرکت‌های سرمایه‌گذاری مثل مورگان‌استنلی و سیتی‌گروپ برنامه‌های جلوگیری از ضرر احتمالی خود را فعال کرده‌اند و مراکز خود را از انگلستان به داخل اتحادیه اروپا منتقل می‌کنند. در این میان فرانکفورت و دوپلین بیشترین سود را برده‌اند و میزبان صدها بانک‌دار خارجی شده‌اند.