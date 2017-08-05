توصیه انجام زیارت دوره در ساعات خنک/ترخیص داروها از گمرک عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این جلسه سرپرست حجاج کشورمان از همه دست اندرکاران حوزه حج و زیارت خواست از فرصت ایجاد شده برای ارائه خدمات بیشتر به زائران ایرانی استفاده کنند تا زمینه انجام حجی مطلوب و آرام برای آنها فراهم شود.

وی به دیدار خود با زائران کاروان‌های استان‌های تهران؛ همدان؛ مرکزی؛ لرستان و آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: حجاج عزیز کشورمان از راه‌اندازی حج که با تلاش چند ماهه مجموعه حج و زیارت، شورای عالی امنیت ملی و مسئولان کشور تحقق یافته است؛ بسیار ابراز رضایت می‌کنند و اظهاراتشان در این خصوص بسیار شنیدنی و وصف ناپذیر است.

حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر افزود: در شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره منازل خوبی برای اسکان ضیوف الرحمن اجاره شده و در حوزه‌های حمل و نقل؛ تغذیه و تدارکات نیز امکانات مناسبی برای خدمت رسانی به زائران پیش بینی شده است.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به نبود روابط سیاسی بین ایران و عربستان در شرایط کنونی گفت: باید متناسب با این فضا؛ کارها به طور جدی پیگیری و انجام و شرایط برای همه کارگزاران حج به خوبی تبیین شود.

وی گفت: باید بکوشیم تا با مجموعه عظیم زائران کشورمان که با عشق؛ علاقه و امید ثبت نام کرده‌اند همراهی کنیم و نتیجه این عملیات قطعا شیرین است.

وی با اشاره به حضور هیات ۱۰ نفره کنسولی وزارت امور خارجه در مدینه منوره ابراز امیدواری کرد که این گروه در انجام وظایف و مسئولیت‌های کنسولی خود موفق باشند.

در ادامه این جلسه؛ اکبر رضایی رییس ستاد مدینه با بیان گزارشی از برنامه‌های زائران در دوره اقامت در این شهر اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار زائر ایرانی وارد مدینه منوره شده‌اند و فردا نخستین کاروان زائران؛ مدینه منوره را به مقصد مکه مکرمه ترک خواهد کرد.

سرپرست حجاج کشورمان نیز از رییس ستاد مدینه خواست که با توجه به گرمی هوا؛ «زیارت دوره» زائران را به نحوی برنامه ریزی کنند که در ساعات خنک تر روز انجام شود.

در این جلسه همچنین حجت الاسلام و المسلمین سید جواد مظلومی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی در موسم حج بیان کرد.

پیرحسین کولیوند معاون هیات پزشکی حج و زیارت نیز از راه‌اندازی درمانگاه‌های هلال احمر در شهرهای مکه و مدینه و اقدامات صورت گرفته برای اطلاع رسانی در حوزه حفظ سلامت و بهداشت زائران گزارش داد و گفت به زودی داروهای ارسالی از ایران از گمرک عربستان ترخیص خواهد شد.

وی افزود: کارهای هیات پزشکی به خوبی پیش می‌رود و لازم است مدیران مجموعه‌ها و کاروان‌ها درخصوص راه‌اندازی درمانگاه‌های فعال شده در مدینه منوره به زائران اطلاع رسانی کنند.

در این نشست سعید خرازی رییس هیات کنسولی اعزامی وزارت خارجه به عربستان گفت: تاکنون بحمدالله مشکل کنسولی برای هیچ‌ یک از زائران کشورمان گزارش نشده است و هیات اعزامی کار خود را از روز گذشته با ورود به مدینه آغاز کرده است.

نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت در پایان این جلسه؛ نقش رسانه‌ها را در انعکاس اخبار حج یادآور شد و گفت: در فرایند اطلاع رسانی می‌بایست حفظ آرامش حجاج و خانواده‌های این عزیزان و محوریت معنویت حج در اولویت قرار گیرد.