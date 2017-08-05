صدور مجوز ایجاد پرورش کروکودیل در شهرستان ملایر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نظرپور ظهر سه شنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران از صدور مجوز ایجاد مرکز پرورش کروکودیل در شهرستان ملایر خبر داد و عنوان کرد: ظرفیت این واحد ۶۰۰ سر کروکودیل است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی اجرای این طرح را مدنظر قرارداده است، یادآور شد: این مرکز در ایام زمستان‌ در فضای بسته و در فصل تابستان‌ در فضای باز فعالیت می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: این واحد پرورش کروکودیل در شهرستان ملایر در راستای تولید و استفاده از پوست آن است.

محمد نظرپور همچنین با بیان اینکه در استان همدان بیش از ۲ هزار رأس دام سبک بدون اعتبارات ملی و با هزینه گله‌داران سنتز نژادی شد، گفت: اجرای طرح اصلاح سنتز نژادی از سال ۹۴ آغاز شده و امسال نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه طرح اصلاح نژاد دام سنگین صنعتی استان در راستای بهبود مدیریت گله های گاو شیری طرح (dhi) است، افزود: تولید گوشت قرمز در استان همدان سالانه ۲۸ هزار تن است که ۳.۵ درصد از تولید کشور را دارد و رتبه ۱۱ را به خود اختصاص داده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: همچنین پیگیری و اقدام لازم برای ایجاد نخستین زنجیره تولید شیر در سال ۹۵ انجام شد و ۲ زنجیره تولید گوشت قرمز و شیر در حال پیگیری است.

نظرپور در پایان سخنانش با بیان اینکه از برنامه‌های دولت ایجاد زنجیره‌های تولید با هدف کاهش واسطه، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش قیمت محصول بوده است، عنوان کرد: زنجیره گوشت قرمز به کشتارگاه، دامداری و واحدهای تولیدی نیاز دارد.