تعطیلی مسابقات لیگ به ضرر ماست/ فولاد برای اوج گرفتن دوباره به زمان نیاز دارد

محمد خاکپوربا بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: از دید من به عنوان مربی تیم فولاد خوزستان تعطیلی مسابقات لیگ برتر نمی تواند به سود ما باشد. در ابتدای بازیهای لیگ نیز در شرایطی مشابه امروز مسابقات تعطیل شد و همین وقفه به وجود آمده در بازیها روند روبه رشد تیم ما را با مشکل روبرو ساخت.

وی ادامه داد: تیم فولاد درمقابل ملوان بندرانزلی نمایشی مطلوب داشت و شاید بتوان تنها بدشانسی را عامل ناکامی ما در این بازی خانگی دانست. در این شرایط که دو بازی قابل قبول برابر استقلال و ملوان انجام داده بودیم مسابقات لیگ برتر تعطیل شده و ناچار به کنار آمدن با وضعیت موجود هستیم. البته به برنامه ریزی فدراسیون فوتبال معترض نیستیم و سعی داریم با انجام تمرینات مستمر در این مدت خود را آماده حضوری پرقدرت در ادامه بازیهای لیگ برتر کنیم.

مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان اذعان داشت: دربازی با ملوان بندرانزلی از وجود بازیکنان حاضر در اردوی تیم جوانان ایران بهره بردیم. بازگشت آنها به ما خیلی کم کرد و تاثیر آن را در بازی شاهد بودیم. نفرات یاد شده از بازیکنان کلیدی فولاد خوزستان محسوب می شوند و غیبت شان لطماتی را درهفته های اخیر به تیم وارد آورد.

خاکپور در خصوص شرایط تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: زمان اوج گیری مجدد تیم فولاد خوزستان نمی تواند کوتاه باشد. تیم ما در ابتدای بازیهای لیگ برتر با تغییراتی گسترده روبرو شد و نفراتی در سطح ملی را از دست داده بودیم. با این شرایط با بهره گیری از کمک بازیکنان تیمهای پایه ای فولاد خوزستان تیمی را تشکیل داده ایم که تا به امروز در حد توان خود به نتایج قابل قبول دست یافته است.

وی افزود: تیم فولاد که دو فصل پیش قهرمان لیگ برتر شد نیز متشکل از بازیکنان جوانی بود که در ابتدا تجربه بازی در این اندازه را نداشته و حتی تا آستانه سقوط به دسته پایین ترپیش رفتند. این تیم پس از چند فصل کسب تجربه و داشتن زمان کافی به حدی رسیدند که عنوان قهرمانی را از آن خود کردند. تیم ما نیز امروز زمان و فرصت کافی می خواهد تا در حد نام فولاد خوزستان نتیجه بگیرد.

مربی تیم فولاد خوزستان با ابراز رضایت از فعالیت در این تیم، اذعان داشت: برای من حضور در تیمی چون فولاد خوزستان یک تجربه کاری مناسب است.شاید تنها مشکل من دوری از خانوده ام باشد.