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۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۱۵

معاون پرورشی آموزش و پرورش صومعه سرا خبر داد؛

کسب مقام سوم دانش آموزان صومعه سرایی در مسابقات دانش آموزی کشور

کسب مقام سوم دانش آموزان صومعه سرایی در مسابقات دانش آموزی کشور

صومعه سرا- معاون پرورشی و امور تربیت بدنی آموزش و پرورش صومعه سرا از کسب رتبه سوم مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزی کشور توسط دانش آموزان دختر و پسر این شهرستان در نیشابور خبر داد.

پرویز امیدی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اختتامیه مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزی کشور در خراسان رضوی و شهر نیشابور، اظهار کرد: این مسابقات در دو بخش پسران و دختران از اول تا ۱۲ مردادماه برگزار شد.

وی با اشاره به شرکت ۵۹ دانش آموز دختر و پسر گیلانی در رشته های مختلف در این مسابقات، افزود: دانش آموزانی که در مسابقات فرهنگی و هنری استانی حائز رتبه های برتر شده بودند می توانستند در این مرحله کشوری آن شرکت کنند.

معاون پرورشی و امور تربیت بدنی آموزش و پرورش صومعه سرا خاطرنشان کرد: دانش آموزان گیلانی در رشته های هنرهای دستی و تجسمی، ادبی، نشریه الکترونیکی و موسیقی شرکت کرده بودند.

وی با بیان اینکه از صومعه سرا چهار دانش آموز دختر و پسر در رشته نشریه الکترونیکی در این دوره از مسابقات شرکت کرده بودند، تصریح کرد: این دانش آموزان در پایان این رقابت ها موفق به کسب مقام سوم در هر دو بخش دختران و پسران شدند.

به گفته امیدی علیرضا بخشایش، میثاق جهانی از دبیرستان شهید خیرخواه طاهرگوراب ، الهه ضیایی و فاطمه شوقی نیز از دبیرستان نرجس صومعه سرا در این رقابت حضور داشتند که در هر دوبخش موفق به کسب مقام سومی در رشته نشریه الکترونیکی شدند.

کد مطلب 4050442

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