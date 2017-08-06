کسب مقام سوم دانش آموزان صومعه سرایی در مسابقات دانش آموزی کشور

پرویز امیدی درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اختتامیه مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزی کشور در خراسان رضوی و شهر نیشابور، اظهار کرد: این مسابقات در دو بخش پسران و دختران از اول تا ۱۲ مردادماه برگزار شد.

وی با اشاره به شرکت ۵۹ دانش آموز دختر و پسر گیلانی در رشته های مختلف در این مسابقات، افزود: دانش آموزانی که در مسابقات فرهنگی و هنری استانی حائز رتبه های برتر شده بودند می توانستند در این مرحله کشوری آن شرکت کنند.

معاون پرورشی و امور تربیت بدنی آموزش و پرورش صومعه سرا خاطرنشان کرد: دانش آموزان گیلانی در رشته های هنرهای دستی و تجسمی، ادبی، نشریه الکترونیکی و موسیقی شرکت کرده بودند.

وی با بیان اینکه از صومعه سرا چهار دانش آموز دختر و پسر در رشته نشریه الکترونیکی در این دوره از مسابقات شرکت کرده بودند، تصریح کرد: این دانش آموزان در پایان این رقابت ها موفق به کسب مقام سوم در هر دو بخش دختران و پسران شدند.

به گفته امیدی علیرضا بخشایش، میثاق جهانی از دبیرستان شهید خیرخواه طاهرگوراب ، الهه ضیایی و فاطمه شوقی نیز از دبیرستان نرجس صومعه سرا در این رقابت حضور داشتند که در هر دوبخش موفق به کسب مقام سومی در رشته نشریه الکترونیکی شدند.