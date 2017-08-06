لژیونرها در کره جنوبی با ما نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ایران سه مرحله اردوی تدارکاتی را در اصفهان و تهران با هدف حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی سپری کرده است. این تیم پایان هفته جاری در اولین برنامه تدارکاتی برون مرزی‌اش در تورنمنت بین المللی سه جانبه سئول شرکت خواهد کرد.

تیم ملی هندبال ایران در حالی راهی این رقابتها می شود که پیش از این در اولین مرحله اردو لژیونرهای اروپایی حضور داشتند اما با شروع فصل تمرینی باشگاه های خارجی این بازیکنان تیم ایران را در این تورنمنت همراهی نخواهند کرد.

علیرضا حبیبی سرمربی تیم ملی هندبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با حضور ایران در تورنمنت کره جنوبی گفت: تورنمنت بین المللی سه جانبه کره جنوبی اواخر هفته جاری در سئول پایتخت این کشور برگزار می شود و سه تیم ایران، کره جنوبی و تونس در آن حاضر هستند.

وی افزود: تمامی هزینه های اعزام تیم ایران از بلیت تا اقامت برعهده میزبان است و تمامی کارهای ویزا و سفرمان نیز انجام شده است و از این بابت مشکلی نداریم.

وی پیرامون آخرین اردوی تیم ملی هم تصریح کرد: سومین و آخرین اردوی تیم سه روز در اصفهان و با برگزاری دو دیدار تدارکاتی با تیم فولاد آغاز شده و مابقی اردو تا روز اعزام در تهران دنبال می شود.

سرمربی تیم ملی هندبال بزرگسالان در خصوص اینکه چه نفراتی تیم را در این رقابتها همراهی می کنند، گفت: متاسفانه تا هفته گذشته حضور لژیونرها و همراهی آنها در این تورنمنت قطعی بود اما با امضای قرارداد بازیکنان و شروع زودهنگام برنامه های تدارکاتی و تمرینی تیم های اروپایی، باشگاه های این بازیکنان با همراهی آنها با تیم ملی ایران مخالفت کرده اند.

وی در این خصوص افزود: طبق قانون بازیکنان خارجی تیم ها می توانند تیم های ملی خود را در رقابتهای مهم را همراهی کنند. این رقابتها باید در تقویم جهانی هندبال ثبت شده باشد؛ در حالی که این تورنمنت بین المللی دوستانه در تقویم جهانی ثبت نشده است و به این ترتیب باشگاه ها نیز طبق برنامه خاص خود بازیکنان را به اردوی داخلی دعوت کرده اند.

حبیبی در پاسخ به این سئوال که آیا عدم حضور لژیونرها تیم ملی را متضرر نخواهد کرد؟ گفت: سایر بازیکنان از شرایط خوبی برخوردار هستند و تیم با انگیزه در تورنمنت سئول شرکت خواهد کرد. این ۱۰ لژیونر هندبال ایران بازیکنان خوبی هستند اما در هر صورت وقتی می خواهند در تیم ملی باشند باید از قبل در تمرینات حضور داشته باشند تا بتوانند به هماهنگی لازم با مابقی نفرات برسند و این کار ما را در آینده سخت خواهد کرد.

سرمربی تیم ملی هندبال ایران به دنبال قرعه کشی رقابتهای لیگ و برنامه ریزی فدراسیون برای شروع این مسابقات هم خاطرنشان کرد: حضور این بازیکنان در لیگ های مطرح اروپایی هم خوب است و هم بد است. خوب از این نظر که سطح فنی بازیکنان ارتقا می یابد و بد از این نظر که باشگاه های ما در آینده به دلیل عدم داشتن بازیکنان خوب متضرر می شوند و لیگ خوبی را شاهد نخواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران چهارشنبه ۱۸ مردادماه تهران را به مقصد سئول پایتخت کره جنوبی ترک می کند تا در تورنمنت بین المللی سه جانبه این کشور شرکت کند.