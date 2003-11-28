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۷ آذر ۱۳۸۲، ۱۹:۰۷

از طرف سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران

بزودي توافقنامه اي ، با آرشيو ملي روسيه به امضاء مي رسد

بزودي توافقنامه اي ، با آرشيو ملي روسيه به امضاء مي رسد

رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ، ظهر امروز ، درمحل رايزني جمهوري اسلامي ايران در مسكو ، با جمعي از ايرانشناسان برجسته روسيه ، ديدار كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، هدف از سفر رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ، امضاي توافقنامه اي با سازمان آرشيو ملي روسيه و تفاهمنامه اي با كتابخانه دولتي اين كشور است .
بر اساس اين گزارش ،  مهدي ايماني پور ، رايزن فرهنگي ايران در روسيه ، در اين ديدار با اشاره به سابقه ايران شناسي در روسيه ، در رابطه با سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ، اطلاعاتي را در اختيار ايرانشناسان قرار داد .
سيد محمد كاظم موسوي بجنوردي ، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران نيز ، طي سخناني از ايرانشناسان دعوت كرد ، در پربار كردن دايرة المعارف هاي در دست تهيه كتابخانه ملي ، اين تشكيلات را،  ياري دهند .
کد مطلب 40505

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