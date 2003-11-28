بزودي توافقنامه اي ، با آرشيو ملي روسيه به امضاء مي رسد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، هدف از سفر رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ، امضاي توافقنامه اي با سازمان آرشيو ملي روسيه و تفاهمنامه اي با كتابخانه دولتي اين كشور است .

بر اساس اين گزارش ، مهدي ايماني پور ، رايزن فرهنگي ايران در روسيه ، در اين ديدار با اشاره به سابقه ايران شناسي در روسيه ، در رابطه با سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ، اطلاعاتي را در اختيار ايرانشناسان قرار داد .

سيد محمد كاظم موسوي بجنوردي ، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران نيز ، طي سخناني از ايرانشناسان دعوت كرد ، در پربار كردن دايرة المعارف هاي در دست تهيه كتابخانه ملي ، اين تشكيلات را، ياري دهند .

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