دانشگاه محقق اردبیلی مسئول هماهنگی علمی ایران و گرجستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد فرهادی در دیدار با وزیر آموزش علوم کشور گرجستان گفت: ایران در منطقه و خاورمیانه از لحاظ علم و فناوری در جایگاه بالایی است و بسیاری از کشورهای جهان به دنبال همکاری علم و فناوری با جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی افزود: ایران نیز علاقمند به گسترش همکاری های علمی بین المللی بویژه با کشورهای همسایه و نزدیک است.

وزیر علوم ضمن تاکید بر تقویت همکاری های علمی و فناوری ایران و گرجستان گفت: دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان مسئول هماهنگی همکاری های علمی و فناوری دانشگاههای ایران با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گرجستان انتخاب شده است.

فرهادی خاطرنشان کرد: دانشگاه های ارومیه، تبریز و علوم پزشکی تبریز نیز همکاری های علمی گسترده ای با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گرجستان دارند.

وی ضمن استقبال از پیشنهاد وزیر آموزش علوم گرجستان برای تاسیس مرکز آموزش زبان فارسی در گرجستان گفت: برای تامین استاد و محتوای درسی این مرکز آمادگی کامل داریم.

پذیرش مدارک ۵ دانشگاه گرجستان در ایران

وزیر علوم ضمن اعلام پذیرش مدارک تحصیلی ۵ دانشگاه گرجستان در ایران گفت: مقدمات ارزیابی و پذیرش مدارک تحصیلی دانشگاه پزشکی تفلیس نیز در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال بررسی است.

الکساندر جه جه لاوا معاون نخست وزیر و وزیر آموزش علوم گرجستان نیز در این دیدار گفت: برای افزایش همکاری های علمی با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران به زودی کمیته مشترکی با حضور روسای دانشگاههای گرجستان تشکیل خواهد شد تا موارد همکاری با ایران را شناسایی و در سفر آتی هیات آموزش عالی گرجستان به ایران با مقامات ایرانی نهایی کنند.

وی اظهار داشت: روابط دو ملت ایران و گرجستان بسیار زیاد است و بر همین اساس گرجستان به زودی مرکزی را برای آموزش زبان گرجی به جهانگردان ایرانی تاسیس می کند.

معاون نخست وزیر و وزیر آموزش علوم گرجستان افزود: درصدد هستیم مدرسه بازرگانی مشترک با ایران را در گرجستان تاسیس کنیم تا به بازرگان ایرانی و گرجستانی در خصوص شناخت ظرفیت های دو کشور خدمات دهد.