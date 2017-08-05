به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی ظهر شنبه در جلسه مشترک فعالان اجتماعی که با رویکرد هم‌اندیشی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی کلان‌شهر کرج با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در پیشگیری، بازپروری و درمان اعتیاد در باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد برگزار شد، اظهار کرد: ۱۵۷ سمن و ۲۰۰ مرکز درمانی در سطح استان البرز در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت گسترش احساس امنیت در جامعه، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر استان در حوزه آسیب‌های ناشی از اعتیاد با انعقاد تفاهم‌نامه‌های مختلف با ارگان‌های دخیل مانند آموزش‌وپرورش به دنبال ارائه بهترین پکیج آموزشی است.

پازوکی یکی از مشکلات موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی را بحث اشتغال بهبودیافتگان از دام اعتیاد دانست و گفت: مقررشده به کارفرمایانی که شرایط اشتغال افراد بهبودیافته را فراهم می‌کنند وام ۱۵ میلیون با سود ۴ درصد پرداخت شود با تحقق این مهم انگیزه ایجاد اشتغال برای افراد بهبودیافته نیز بیشتر می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز با تأکید بر اینکه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی باید طرح‌های جدید و نوین اجرا شود، گفت: ما به‌عنوان دستگاه دولتی اعتبار و نیروی انسانی محدودی در اختیارداریم و تحقق اهداف متعالی در این حوزه نیازمند همکاری همه‌جانبه تشکل‌های مردم‌نهاد و غیردولتی است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در استان البرز به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود، پیشنهاد داد که اتاق فکری با حضور دستگاه‌های متولی ازجمله شهرداری، بهزیستی، ورزش و جوانان، دادگستری، ناجا تشکیل تا امور مربوطه با دقت بیشتری پیگیری شود.