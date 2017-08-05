نیمی از پرونده های ارجاعی به حل اختلاف گلستان منجر به سازش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان با اشاره به قانون سهمیه اعضای شورای حل اختلاف در استخدامی های قوه قضاییه از سال جاری اظهار کرد: در آزمون سال جاری ۲۰ درصد سهمیه استخدام قوه قضاییه به اعضای شورای حل اختلاف اختصاص داده شده است که امیدواریم با تلاش این اعضا همه این سهمیه جذب شود.

رئیس کل دادگستری گلستان اعضای شورای حل اختلاف را جزوه خانواده دستگاه قضایی دانست و خاطر نشان کرد: به کمک شورای حل اختلاف دسترسی مردم به دستگاه قضایی برای حل مناقشاتشان اسان شده است.

هادی هاشمیان بیان کرد: دستگاه قضایی نیز همه تلاش خود را برای رفع کاستی ها و کمک به ارتقای وضع معیشتی اعضای شورای حل اختلاف به کار می برد.

هاشمیان با بیان این که در سال های اخیر بخشی از بار دستگاه قضایی با کمک شورای حل اختلاف از دوش محاکم برداشته شده است، افزود : این امر علاوه بر کاستن از طول مدت رسیدگی پرونده ها در دادگاه ها و دادسراها، فرصت بیشتری را برای قضات به منظور رسیدگی به پرونده ها و صدور آرای با کیفیت فراهم کرده است.

وی سازش پرونده ها را یکی از اقدامات ارزشمند اعضای شورای حل اختلاف برشمرد و گفت: اعضای توانمند شورای حل اختلاف نیمی از پرونده هایی را که به شعب ویژه سازشی فرستاده می شود با مصالحه طرفین ختم به خیر می کنند.

هادی هاشمیان تصریح کرد: این سازش ها علاوه بر سازش هایی است که در روال عادی و بر اساس صلاحیت شورا انجام می شود.