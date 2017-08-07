روح الله رمضان خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلاتی که شهرک لبن و دامداران این شهرک با آن مواجه هستند، علت این امر را برخی سیاستگذاریها دانست.
وی در ادامه با اشاره به برداشتن یارانه شیر ابراز داشت: یارانههای عادلانه تقسیم نشد و برداشتن آن هم باعث فشار مضاعف بر دامداران شد.
مدیرعامل شرکت تعاونی شهرک لبن با اشاره به افزایش هزینه کارخانجات بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانهها، ابراز کرد: این در حالی است که قیمت شیر و مواد لبنی با توجه به روند افزایش حاملهای انرژی تقریبا ثابت ماند و حتی قیمت شیر کاهش داشت.
وی در این باره گفت: در سال ۱۳۹۱ قیمت شیر هر کیلو هزار و ۲۵۰ تومان بود که این قیمت در حال حاضر به قیمت هزار و ۵۰ تومان رسیده است اما یونجهای که در سال ۱۳۹۱ کیلویی ۵۰۰ تومان بود در حال حاضر به قیمت هزار تومان رسیده است و حتی در زمستان به کیلویی هزار و ۵۰۰ تومان هم میرسد و دامداران در حال ضرر دهی هستند.
دامها روانه کشتارگاه شد
رمضان خانی ادامه داد: مشکلات دامداران تا جایی پیشرفت که با اندک افزایش قیمت گوشت بسیاری از آنها دامهای خود را برای کشتار فروختند و یا به کشتارگاهها بردند.
وی بیان کرد: شهرک لبن که در گذشته روزی تا ۹۰ تن تولید شیر داشت در حال حاضر به روزی ۳۰ تن رسیده و این نشان میدهد که تولید شیر تا ۷۰ درصد کاهش داشته است.
فعالیت تنها ۴۰ واحد دامداری در شهرک لبن
مدیرعامل شرکت تعاونی شهرک لبن ادامه داد: بسیاری از دامدارها هم مجبور شدند برای بازپرداخت وامهایشان دامهای خود را به فروش برساند و در حال حاضر از ۳۰۰ واحد دامداری این شهرک تنها نزدیک به ۴۰ واحد آن فعال است و این باقی مانده هم تقریبا با تمام ظرفیت کار نمیکنند.
بسیاری از شیرهایی که در لبنیاتیهای سنتی توزیع میشود بیکیفیت است اما مردم به این شیرها اقبال دارند
وی با اشاره به کاهش شدید مصرف شیر در بین مردم و همچنین لزوم فرهنگ سازی برای مصرف شیر در کشور گفت: برای هر لیتر شیر نزدیک به ۴۰۰ لیتر آب مصرف میشود و از جایی که ما کشور کم آبی هستیم چرا باید شیری را که با صرف چنین آبی تولید کردهایم به خارج از کشور صادر کنیم.
رمضان خانی ادامه داد: باید مصرف شیر در کشور نهادینه شود تا آنچه که تولید میشود در کشور مصرف شود و از این طریق مشکلات تولید کنندگان حل شده و سرانه مصرف هم بالا برود.
مشکلات بهداشتی شیرهای سنتی
وی به مصرف لبنیات سنتی هم اشاره و گفت: بسیاری از شیرهایی که در چنین لبنیاتیهای توزیع میشود بیکیفیت است اما مردم به این شیرها اقبال دارند و به دلیل تبلیغات منفی نسبت به تولیدات کارخانجاتی که با نظارت کامل بهداشتی تولید میکنند واکنش منفی نشان میدهند.
مدیرعامل شرکت تعاونی شهرک لبن همچنین بر لزوم جمع آوری فروش شیرهای سنتی در سطح شهر تأکید کرد و بیان داشت: بسیاری از مردم نمیدانند که این شیرها به چه میزان بیکیفیت است و اگر یه ناظر بهداشت این شیرهار ا آزمایش کند قطعا متوجه میشود که ۹۰ درصد شیرهای سنتی سطح شهر مشکلات فراوانی دارند.
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