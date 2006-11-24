مفهوم ربا در صدر اسلام با نظام بانکداری مدرن متفاوت است

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، غنی نژاد در نخستین کرسی مناظره علمی حوزه علمیه خراسان با موضوع "تفاوت ماهوی ربا و بهره" در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، افزود : موضوع شناسی یک علم امری الزاما فقهی نیست ضمن آنکه بانکداری جزو موارد متحدثه "نوپیدا" است لذا در این امر نیازمند موضوع شناسی هستیم.

وی با اشاره به اینکه مشکل بزرگ نظام بانکی با تغییرات قانون بانکداری همچنان باقی است گفت : برخی معتقدند پول که در نظام بانکی گرفته می شود "ربا" است و آن را بر اساس این تعریف که در آمد قطعی که از پیش تعیین شده در یک قرارداد اقتصادی است، "ربا" به حساب می آورند در حالی که این تعریف کامل نیست.

وی با بیان اینکه این تعریف از ربا با نظام جدید بانکی از یک گونه نیست ادامه داد: حمل مفهوم ربا بر این واقعیت نادرست است چرا که هر سپرده گذار که قراردادی را می بندد ریسک های مختلفی را می پذیرد.

وی فلسفه تحریم ربا را "ظلم و اجحاف " عنوان کرد و اظهار داشت : در آن فلسفه وام دهنده در موضع قدرت بود و وام گیرنده در موضع ضعف و این یک واقعیت تاریخی است که هیچ فیلسوفی نیز قبح آن را رد نکرده است.

به عقیده وی، در نظام جدید بانکداری این رابطه تغییر یافته است و وام گیرنده ها تبدیل به شرکت های بزرگی شده اند که همیشه نیز حساب آنها مقروض است و سپرده گذاران کوچک به این دلیل که نمی توانند سرمایه خود را در صنعت سرمایه گذاری کنند به بانک رجوع می کنند.

غنی نژاد تصریح کرد : از این جهت ربا در صدر اسلام با نظام جدید بانکداری مدرن متفاوت است ضمن آنکه بدون وجود بانک نمی توان امروز به فعالیت اقتصادی اقدام کرد.

وی با بیان اینکه از نظر علم اقتصاد "ارزش اقتصادی زمان" یک واقعیت زندگی اجتماعی است و با ربا ارتباطی ندارد خاطرنشان کرد : همانگونه که در شریعت وفقه موضوع خرید نسیه و پرداخت بهاء بیشتر درآیند پذیرفته شد است موضوع ارزش اقتصادی زمان نیز از همین جنس است و اگر این ارزش را نپذیریم نظام اقتصادی ضرر می بیند.

وی"اشتراط زیادت در قرض" از ربا را تعریفی صرفا انتزاعی و بریده از واقعیت های اجتماعی دانست و تصریح کرد : اگر بپذیریم که فقه با عمل و احکام روزمره مردم سروکار دارد این تعریف صوری چه جایگاهی در روابط اقتصادی دارد؟