۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۹

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی:

شهرستان طبس بالاترین اعتبارات استانی در حوزه محیط زیست را دارد

طبس- مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه طبس پایتخت محیط زیست استان است، گفت: اعتبار پیش بینی شده برای این شهرستان بالاترین رقم در سطح استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آرامنش ظهر شنبه در مراسم تکریم  و تقدیر از محیط بانان نمونه در طبس بیان کرد:  محیط بانان افرادی عاشق  بوده که جانشان را درکف دست گذاشته اند و از حیات وحش محیط زیست حفاظت می کنند.

وی با بیان اینکه همه باید برای حفظ محیط زیست خود تلاش کنیم، اظهار کرد: این امر تنها با تعامل و همکاری میسر بوده که باید مورد توجه قرار گیرد.

آرامنش اظهار کرد: امروز پایتخت محیط زیست استان خراسان جنوبی، طبس است و اعتبار پیش بینی شده برای این شهرستان در کل استان بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در این مراسم بیان کرد: یگان استان خراسان جنوبی درسطح کشور به عنوان یگان نمونه معرفی شده است.

مسعود مستقیم اظهار کرد: درسطح استان و برخی مناطق تغییرات خوبی صورت گرفته که تا کنون بی سابقه بوده و با تعداد اندک نیرویی که داریم کارهای مثبت و شایسته ای انجام شده است.

وی بیان کرد: سه پاسگاه شهرستان طبس از اسلحه خانه بهره مند بوده و واقعیت این است که کار در طبس باید به صورت جهادی باشد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس در ادامه گفت: ما شهدای زیادی در جنگ تحمیلی، دفاع از حرمین شریفین و همچنین محیط بانی تقدیم انقلاب کرده ایم.

سید مهدی طلایی مقدم بیان کرد: متاسفانه برخی درفضای مجازی خوی دیگری ازخود را در معرض نمایش می گذارند و برخوردهای نامناسب با حیوانات و بعضا گونه های نادر را نمایش می دهند که اصلا مناسب نیست.

گفتنی است، دراین مراسم از محیط بانان برتر یگان محافظت خراسان جنوبی  قدردانی شد.

