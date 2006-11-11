روسیه و آمریکا به مذاکرات سازمان تجارت جهانی پایان دادند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازریانووستی ، ژرمن گرف گفت :"توافقات با آمریکا متعادل شده است و ما بر سرموضوعات کلیدی به مصالحه دست یافتیم" .



وی افزود :"پروتکل تکمیل مذاکرات سازمان تجارت جهانی آمریکا و روسیه هفته آینده در هانوی طی برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو همکاری اقتصادی اقیانوس آرام -آسیا (اپک ) امضاء خواهد شد".



وزیر اقتصاد روسیه خاطر نشان کرد که دو کشور بر سر حضور بانکهای خارجی در روسیه و مسائل کشاورزی به مصالحه رسیدند و قرار است توافقنامه ای را در زمینه حفاظت از کپی رایت ، همزمان با این پروتکل امضاء کنند.



مذاکرات با آمریکا چندین بار به علت اختلافات درباره دستیابی(این کشور) به شرکتهای خدمات مالی در بازار روسیه ، نقض گسترده کپی رایت دراین کشور و اختلاف اخیر در زمینه کشاورزی به ویژه صادرات گوشت آمریکا متوقف شد .



روسیه باید به یک توافق چند جانبه با یک گروه کاری( 58 عضودارد) درباره عضویت در سازمان تجارت جهانی برسد تا قوانین و استانداردهای ملی خود را به سطح قوانین بین المللی برساند .