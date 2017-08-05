به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی احمدی بعدازظهر شنبه در هفتمین نشست خانواده فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان به میزبانی این اداره کل هدف از برگزاری این نشست‌ها را شناسایی و برطرف کردن مشکلات دستگاه‌های اجرایی به‌منظور افزایش کیفیت و کارآمدی وزارت ارشاد اسلامی عنوان کرد و ابراز داشت: در ادارات تابعه سطح کشور یک هدف را دنبال می‌کنیم لذا باید این نشست‌ها باعث برقراری ارتباط عمیق بین دستگاه‌های اجرایی شود.

وی افزود: با توجه به اینکه در سال تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی قرار داریم لذا ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن برگزاری کلاس‌های مختلف و با برنامه‌های جامع و کاملی که در دست اجرا دارند می‌توانند با قرار گرفتن در مدار وحدت به تحقق شعار سال کمک کند.

احمدی در بخشی از صبحت های خود به عملکرد دولت تدبیر و امید درزمینهٔ فرهنگی نیز اشاره و تصریح کرد: دشمنان از بدو تشکیل انقلاب از طریق مختلف تلاش کردند تا بانفوذ در ایران به اهداف شوم خود دست پیدا کنند که در عصر فنّاوری و پیشرفت این بار طبل ایران هراسی را در جهان به صدا درآورند که خوشبختانه دولت روحانی این طنین را خاموش کرد و با حضور مهمانان خارجی در مراسم تحلیف تیر توطئه‌های دشمن به هدف نرسید.

وی افزود: خانواده فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم ارزش‌های انقلابی را از طریق گفتمان سازی دنبال می‌کند لذا امیدواریم ضمن وحدت و انسجام با دستگاه‌های اجرایی بتوانیم به افزایش و کیفیت کارایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحقق شعار سال کمک کنیم.

مدیرکل امور هماهنگی استان‌های وزارت ارشاد گفت: دستگاه‌های هم‌خانواده ارشاد اسلامی سمنان، آسیب‌ها را شناسایی کنند تا مدیران تصمیم‌ساز بتوانند در رفع آن‌ها برنامه مدون داشته باشند.

احمدی ضمن اشاره به‌ضرورت برگزاری چنین نشست‌ها در مراکز استان‌ها بیان داشت: امروز باید کمبودهای فرهنگی هر منطقه و استان را احصاء و در راستای رفع آن‌ها برنامه‌های مدون ارائه داد که این امر ابتدا نیازمند داشتن اطلاعات جامع از کاستی‌های اجتماعی است که ازجمله آن‌ها می‌توان به وضعیت فرهنگ عمومی جامعه اشاره داشت.

وی به نقش این وزارتخانه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از آثار مثبت نشست خانواده فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل ارشاد، کانون‌های فرهنگی مساجد، کتابخانه‌ها و ... آشنایی با ظرفیت‌ها اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و فرا بخشی در هر منطقه است که می‌تواند زمینه‌ساز تصمیمات خوبی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح کلان باشد.

مدیرکل امور هماهنگی استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار پیگیری مصرانه برگزاری نشست نهادهای هم‌خانواده ارشاد اسلامی استان سمنان شد و بیان داشت: شناسایی مشکلات دستگاه‌های اجرایی و رفع آن برای افزایش کیفیت ارائه خدمات و همچنین برنامه‌های فرهنگی به‌خصوص درباره نسل جوان جامعه، یکی از اهداف نشست‌های نهادهای هم‌خانواده ارشاد اسلامی است.

وی افزود: این نشست‌ها همچنین باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدون برای ارائه پیوست فرهنگی تحقق شعار سال، مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همراه باشد.