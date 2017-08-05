اعلام آمادگی ایران برای همکاری با تایلند در زمینه امنیت سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی عصر امروز شنبه با پیچت دورونگ کاوروج وزیر اقتصاد ، دیجیتال و جامعه تایلند که به ایران سفر کرده است، دیدار و گفتگو کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در این دیدار، حوزه های فناوری اطلاعات، امنیت سایبری و استارتاپ ها را برای همکاری مشترک با کشور تایلند مناسب ارزیابی کرد و با اشاره به قدمت ۴۰۰ ساله روابط ایران و تایلند گفت: در سفر به تایلند مذاکراتی انجام شد و براساس این مذاکرات سندی تهیه شده است که با حضور مقامات بلند پایه دو کشور امضا می شود.

وی با تاکید بر اینکه صنعت فناوری اطلاعات در ایران و تایلند گسترش یافته است، اظهار داشت : آمادگی کامل داریم در زمینه امنیت سایبری، حوزه نرم افزار و سخت افزار و IT با کشور تایلند همکاری داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهش را یکی دیگر از زمینه های همکاری با تایلند عنوان کرد و افزود: وزارت ارتباطات در این حوزه صاحب پژوهشگاه بزرگی است و همچنین دانشگاههای معتبری در کشور وجود دارد.

واعظی استارتاپ ها را زمینه دیگر همکاری دو کشور دانست و تصریح کرد : ایران در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی در سال گذشته موفق به ایجاد ۱۰۰ هزار شغل شده است و آمادگی همکاری و تبادل تجربیات در این حوزه را با کشور تایلند داریم.

وی با بیان اینکه همکاری در زمینه پست به دلیل قدمت دو کشور، مساعد ارزیابی می شود گفت: باید برای همکاری های پستی دو کشور سند مجزایی تهیه شود. همچنین تبادل محصولات از طریق تجارت الکترونیک باعث نزدیکی مردم دو کشور به یکدیگر خواهد شد.

وزیر ارتباطات کشورمان، تجارت ، صنعت و انرژی را از دیگر زمینه های همکاری بین دو کشور بیان کرد و تاکید داشت: ایران در آینده ۲۰۰ میلیارد دلار در نفت ، گاز و پتروشیمی سرمایه گذاری می کند و در این زمینه قراردادی به مبلغ ۱۲ میلیارد دلار با شرکت توتال منعقد شد. در همین حال مذاکرات خوبی با چینی ها و برخی کشورهای اروپایی ، کره جنوبی ، روسیه و همچنین آمریکا داشته ایم و فرصتی هم در اختیار کشور تایلند قرار دارد تا بتواند در این زمینه نیز با ایران همکاری کند.

واعظی در پایان دیدار با وزیر اقتصاد ، دیجیتال و جامعه تایلند ، به نمایندگی از رئیس جمهور ایران از نخست وزیر تایلند برای حضور در ایران دعوت کرد.