تلاش هیات پارلمانی تونس برای از سرگیری روابط با سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، این هیات پارلمانی تونس متشکل از تعدادی از نمایندگان این کشور در سفر یک هفته ای خود به سوریه تلاش دارند تا روابط دیپلماتیک میان دو کشور را بهبود بخشند.

پیشتر وزیر امور خارجه تونس تاکید کرده بود که روابط دیپلماتیک کشورش با سوریه ابدا قطع نشده است و «منصف المرزوقی»، رئیس جمهور سابق این کشور روابط با سوریه را قطع کرد، بدون اینکه براساس توافق‌نامه وین آن را رسما اجرایی کند. براساس توافق‌نامه وین، سازمان ملل می‌بایست قطع روابط تونس و سوریه را اعلام می‌کرد.