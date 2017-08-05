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۱۴ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۵۲

تلاش هیات پارلمانی تونس برای از سرگیری روابط با سوریه

تلاش هیات پارلمانی تونس برای از سرگیری روابط با سوریه

یک هیات پارلمانی تونسی در تلاش برای نزدیک کردن روابط دو جانبه با سوریه بعد از قطع آن توسط تونس برای نخستین بار از شهر «حلب» بعد از پاکسازی آن از لوث تروریستها بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، این هیات پارلمانی تونس متشکل از تعدادی از نمایندگان این کشور در سفر یک هفته ای خود به سوریه تلاش دارند تا روابط دیپلماتیک میان دو کشور را بهبود بخشند.

پیشتر وزیر امور خارجه تونس تاکید کرده بود که روابط دیپلماتیک کشورش با سوریه ابدا قطع نشده است و «منصف المرزوقی»، رئیس جمهور سابق این کشور روابط با سوریه را قطع کرد، بدون اینکه براساس توافق‌نامه وین آن را رسما اجرایی کند. براساس توافق‌نامه وین، سازمان ملل می‌بایست قطع روابط تونس و سوریه را اعلام می‌کرد.

کد مطلب 4050851

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