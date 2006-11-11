احتمال دیدار سران کلیساهای ارتدکس روسیه و کاتولیک روم از بین نرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، الکسی دوم پاتریاک مسکو و روسیه گفت: احتمال دیدار شخصی میان وی و پاپ هرگز از میان نرفته است ما همواره مصرانه اظهار داشته ایم که این دیدار می تواند برگ تازه ای در روابط دو کلیسا تلقی شود.

وی افزود: دیدار با پاپ رم تنها قراردادی میان دوربینهای تلویزیونی نخواهد بود تا نشان دهیم که ما با یکدیگر مشکلی نداریم، مشکلات دو کلیسا باید پیش از این دیدار حل و فصل شوند.

وی اشاره کرد که پاتریاک کلیسای ارتدکس روسیه تاکنون با رهبر کلیسای کاتولیک روم دیدار نداشته است و اگر این دیدار در یک کشور سوم رخ دهد به یک رویداد تاریخی تبدیل خواهد شد.

الکسی دوم تأکید کرد: بنابراین این دیدار باید به عنوان نخستین هدف به بهبود روابط دو کلیسا منتهی شود.

بر اساس اظهارات پاتریاک روسیه، کلیسای ارتدکس روسیه از بیانیه پاپ جدید مبنی بر ضرورت ادامه گفتگو استقبال کرده است، اما وی نسبت به اقدامات مبلغان کاتولیک در سرزمینهای روسیه، بلاروس و قزاقستان ابراز تأسف کرد.

رهبر روحانی کلیسای ارتدکس روسیه تصریح کرد: کاتولیکها در آن زمان قصد داشتند افرادی که به عنوان ارتدکس تعمید داده شدند را به مذهب کاتولیک هدایت کنند. برای مثال آنها پرورشگاه هایی افتتاح و کودکان ارتدکس را به عنوان یک فرد کاتولیک تربیت کردند.

الکسی دوم بر ضرورت ایجاد روابط دوستانه میان کاتولیکها و ارتدکسها تأکید کرد و گفت: اجلاس جهانی ادیان در مسکو که طی ماه ژوئیه برگزار شد بنیادهای همکاری میان دو کلیسا و تصدیق ارزشهای سنتی اخلاقی ، حمایت از خانواده و اخلاق زیست پزشکی را متذکر شد.

اختلافی که میان این دو فرقه از قرنها پیش وجود داشته، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی به اوج خود رسید، چرا که در آن زمان کاتولیکها سعی کردند حضور خود را در این سرزمین دوباره اعلام کنند، اما کلیسای ارتدکس روسیه در همین زمان سعی داشت شکافهایی را از بین ببرد که توسط رژیم کمونیستی شوروی به وجود آمده بود، از این رو اقدام مبلغان کاتولیک در سرزمینهای ارتدکس روسیه موجبات تعمیق شکاف میان این دو فرقه مسیحیت را فراهم کرد.