مقابله با شکنجه در خاورمیانه و تلاش برای بازپروری قربانیان ربوده شده

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دفاع ازقربانیان خشونت با صدوربیانیه ای درراستای تشریح نتایج نشست مذکوراعلام کرد: هیئت پزشکی بازپروری قربانیان خشونت کشور مغرب و نیز نمایندگان شورای توانبخشی حمایت از قربانیان شکنجه (IRCT) میزبان این نشست بودند.

درادامه این بیانیه آمده است : شرکت کنندگان در این اجلاس، درباره برنامه استراتژیک مقابله با شکنجه در منطقه و تلاش برای بازپروری قربانیان ربوده شده به گفتگو پرداختند و اعلام کردند که در این زمینه تحقیقات روانشناسی و بهداشتی آماده کرده اند. آنها وضع موجود در منطقه را مخلوق هیمنه آمریکا می دانند که تحت عنوان طرح جدید خاورمیانه پس از واقعه 11 سپتامبر آغاز گردیده است.

شرکت کنندگان این اجلاس خواستار موارد زیر بودند :

- امضا معاهده و پیمان مخالفت با شکنجه و پروتکل اختیاری توسط کشورها

- پرداخت غرامت به قربانیان شکنجه و عذر خواهی از خانواده های آنان

- محاکمه بین المللی اسرائیل به خاطر جنگ وحشیانه علیه مردم لبنان و قتل عام آنها

- پایان اشغال عراق توسط آمریکا و آزادی همه زندانیان از زندان های عراق

- توقف جنگ خانمان برانداز و کشتار مردم فلسطین

این نشست به طور کلی، همگان را به همبستگی وسیع با مردم لبنان و عراق دعوت نموده و از سکوت و بی تفاوتی دنیا در مقابل محاصره و دستگیری و آنچه که8 هزاران فلسطینی با آن روبرو هستند، انتقاد کرد.

شرکت کنندگان نگرانی خود را نسبت به آنچه در دارفور می گذرد؛ ابراز نموده و آنان را به شفاف سازی مسالمت آمیز و پایان دادن به جنگ خانمان سوز، دعوت نمودند.

این اجلاس پیامی را خطاب به تمام مراکز مبارزه با شکنجه و سازمان های حقوق بشری در منطقه داد. در این پیام توصیه شده که این مراکز فعالیت های خود را متحول ومتنوع نموده ویک بازنگری جدی برای مقابله با چالش های موجود درمنطقه و خطر های تفرقه انگیز و شکاف های مذهبی و قومی در برنامه های خود داشته باشند.

همچنین همگان را به انجام یک فعالیت گسترده برای آزاد سازی زندانیان سیاسی در زندان های کشورهای عربی و روشن شدن سرنوشت ربوده شدگان دعوت نمود و همبستگی کامل خود را با خانواده های ربوده شده اعلام داشته و خواستار روشن شدن سرنوشت آنان شدند.