تیراندازی به شهرداری چمران تکذیب شد

ابراهیم بریهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شایعه تیراندازی به شهرداری چمران که شنبه در برخی سایت ها و فضای مجازی اطلاع رسانی شد، خلاف واقع بود و از این رسانه تکذیب می‌ کنم.



شهردار چمران افزود: در شهر چمران توسط شهرداری مکانی برای تیم ورزشی تیراندازی به اهداف پروازی در فضای باز احداث شده که شنبه با حضور مسئولان این هیئت ورزشی و مدیران شهر شاهد آغاز فعالیت آنها بودیم که متاسفانه رسانه ها به جای آنکه به این واقعه مهم و مثبت بپردازند و پوشش خبری دهند، به شایعه پراکنی روی آورده که نه تنها با روح حرفه خبرنگاری و اطلاع رسانی منافات داشته بلکه به تشویش اذهان عمومی دامن زده و باعث نا امنی روانی در سطح شهر و جامعه می شود.



وی بیان کرد: مردم چنران در برخی مراسم خود اقدام به تیراندازی و استفاده غیرمجاز از اسلحه می کنند که احتمالا صدای تیراندازی در این مراسم بوده باشد در صورتی که ما شاهد هیچ گونه تیراندازی به مجموعه شهرداری چمران نبوده ایم.



بریهی عنوان کرد: خبرنگاران باید ابتدا بر اساس اصول ابتدایی حرفه خبرنگاری که همانا اطلاع رسانی دقیق، به موقع و صحت خبر بوده اقدام به تهیه و انتشار خبر کنند که متاسفانه در این خصوص و شایعه ای که شنبه به آن در رسانه های خود دامن زدند نه تنها این اصول ابتدایی را رعایت نکرده بلکه هیچ گونه تماسی با مدیران شهری و حتی اینجانب به عنوان شهردار نکرده اند.



شهردار چمران در پایان یادآور شد: امیدواریم از این پس شاهد چنین اخباری نباشیم.



به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار خبری در خصوص تیراندازی به شهرداری چمران، ابتدا فرماندار ماهشهر این موضوع را تائید و سپس آن را تکذیب کرد.