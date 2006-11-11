سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت عملکرد و sme ها، رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و ارزیابی اثر بخشی رویکردهای مدیریت عملکرد با توجه به ویژگی سازمان های کشور از جمله محورهای این کنفرانس ملی است.



برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات کارت امتیازی متوازن، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، مدیریت عملکرد پروژه و اندازه گیری عملکرد در موسسات خدماتی از جمله برنامه های جانبی این همایش است.



پژوهشگران، صاحب نظران و کارشناسان می توانند مقالات خود را حداکثر تا 30 آذرماه سال جاری به دبیرخانه کنفرانس واقع در پل گیشا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مرکز همایش های تخصصی مدیریت جهاد دانشگاهی واحد تهران یا صندوق پستی 6311-14155 ارسال کنند.

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