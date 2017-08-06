کم آبی مزارع جودر کردستان/احتمال مواجه شدن با کمبود گندم در آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم نیازی شامگاه شنبه در پنجمین جلسه کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کردستان که در محل اتاق و با موضوع بررسی وضعیت خرید گندم و جو در استان کردستان برگزار شد، گفت: شرایط آب و هوایی و کمبود بارش عملکرد و میزان تناژ گندم را تحت تاثیر قرار داد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی استان کردستان را به عنوان پایلوت به سازمان ایکاردا معرفی کرده که امید است با تحقیقات و عملیات های که انجام می شود در سه سال آینده به تولد ۷۵ هزار تنی گندم برسیم.

وی با اشاره به مشکلات سد راه تولیدات کشاورزی به ویژه جو و گندم در استان کردستان، افزود: با وجود سرمایی که امروزه در منطقه ما وجود دارد ممکن است در سه سال آینده با کمبود گندم مواجه شویم.

نیازی گفت: کشاورزان سطح استان کردستان با کم پولی و عدم دریافت حق الزحمه مواجه شده اند که برای رفع این مشکل نیازمند تسهیلات بانک کشاورزی هستند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گریزی به مزارع جو استان کرد و اظهار داشت: مزارع جو در بخش آبی نیز دچار کم آبی شده اند که نیاز است سازمان جهاد کشاورزی استان در این مسئله ورود پیدا کند.

تبلیغات منفی دلیل اصلی عدم بیمه کردن کشاورزان است

دارا مرادی کارشناس بیمه نیز در این جلسه گفت: در سال ۹۴-۹۵ کشاورزان ۳۳۸ هزار هکتار از مزارع خود را بیمه کرده بودند اما در سال ۹۵-۹۶ این میزان به ۱۵۶ هزار هکتار کاهش یافت و متاسفانه این یک رنگ خطر جدی برای این بخش به شمار می رود.

کارشناس بیمه اظهار داشت: دلیل اصلی کاهش بیمه و عدم برخورداری ۶۰ درصد از کشاورزان از بیمه تبلیغات منفی و نا امید کردن بیمه از انجام خدمات است.

وی افزود: در سال ۹۲-۹۳ حدود ۹۸میلیارد تومان دریافتی حق بیمه از کشاورزان داشته و در طرف مقابل ۴۲۴ میلیارد تومان پرداختی داشته ایم.

مرادی گفت: در سال ۹۴-۹۵ مبلغ دریافتی حق بیمه ۱۳۲ میلیارد تومان بود که در طرف مقابل ۲۱۱ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان پرداخت شده است.

این کارشناس بیمه عنوان کرد: حداکثر انتظار بیمه ۵۰۰ هزار و در بعضی شهرستان ها ۶۰۰ هزار تومان است درحالی که درآمد شرکت های بیمه نیز اندک و محدود است.

وی گفت: ماهیت بیمه در صورت بروز خسارت هزینه درآمد کشاورز را پرداخت نمی کند بلکه هزینه تولید محصول را جبران می کند.

در جریان برگزاری این نشست در خصوص مهمترین مشکلات و چالش های پیش روی کشاورزان کردستانی به ویژه در حوزه کشت جو و گندم بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در پایان مقرر شد که نشست ها و جلسات بیشتری در راستای رفع این مشکلات صورت گیرد.