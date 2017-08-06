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۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۴:۴۸

بازگشت ۲۷۱ تروریست از سوریه و عراق به فرانسه

بازگشت ۲۷۱ تروریست از سوریه و عراق به فرانسه

وزیر کشور فرانسه گفت دستگاه های امنیتی این کشور ۲۷۱ تروریستی را که از عراق و سوریه بازگشته اند، زیر نظر دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دستگاه های امنیتی و قضایی فرانسه ۲۷۱ تروریستی را که از عراق و سوریه به این کشور بازگشته اند، تحت نظر گرفته اند.

وزیر کشور فرانسه در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی با بیان این مطلب گفت حدود ۷۰۰ شهروند این کشور برای پیوستن به تروریست ها به عراق و سوریه رفته اند.

به گفته وی فرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی با چالش نحوه مقابله با این افراد پس از بازگشت به کشورشان مواجه است.

فرانسه طی سال های اخیر شاهد حملات تروریستی متعددی از سوی افراط گرایان و هواداران آنها بوده است. از جمله در نوامبر سال ۲۰۱۵ که حمله افراد مسلح در پاریس بیش از ۱۰۰ کشته بر جا گذاشت.

کد مطلب 4050941

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