۸۵۰۰ هکتار از مزارع استان همدان به کشت کلزا اختصاص یافته است

منصور رضوانی جلال در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سطح زیر کشت دانه‌های روغنی در استان همدان ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار است، از تولید ۱۲ هزار تن دانه روغنی در استان همدان خبر داد.

رضوانی‌جلال با بیان اینکه تاکنون ۵ هزار و ۶۰۰ تن کلزا از کشاورزان خریداری شده است، گفت: ۸۱ درصد بهای کلزای برداشت شده در استان همدان پرداخت شده چراکه پرداخت پول این محصول در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده اما تاکنون ۷ میلیارد تومان پرداخت شده است، افزود: اولویت دولت در تقویت کشت دانه‌های روغنی است.

وی با بیان اینکه امسال در استان همدان تمام خریدهای گندم از طریق سامانه کشاورزان ثبت شده است، بیان کرد: تولید گندم در اراضی دیم به دلیل عدم بارندگی دچار کاهش شده باست.

رضوانی جلال با بیان اینکه تولید ۵۵۰ هزار تن گندم در استان همدان از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی شده است، ادامه داد: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار تن گندم در استان همدان خریداری شده است.