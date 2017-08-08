منصور رضوانی جلال در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به طرح تجمیع اراضی کشاورزی در همدان و با بیان اینکه یکپارچه سازی اراضی باید با اعتبارات استانی انجام شود، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان همدان یکپارچه‌سازی انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه در نهاوند کشاورزان همکاری خوبی برای یکپارچه‌سازی اراضی دارند، عنوان کرد: حدود ۲۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان یکپارچه‌سازی انجام شده و برای اراضی خرد استان برنامه ریزی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه آب برای بخش کشاورزی هم آب و هم نان است، افزود: کشاورزان با حساسیت و دقت از آب بهره می‌برند چراکه باید با آب کمتر محصول بیشتری تولید کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مکانیزه کردن تولید پرداخت کرده است، ادامه داد: ۲۷۰ میلیارد تومان در استان همدان برای مکانیزه کردن تسهیلات در مدت ۵ سال پرداخت شده است.