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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۶

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد:

یکپارچه‌سازی ۲۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان

یکپارچه‌سازی ۲۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان

همدان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: ۲۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان یکپارچه‌سازی شده است.

منصور رضوانی جلال در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به طرح تجمیع اراضی کشاورزی در همدان و با بیان اینکه یکپارچه سازی اراضی باید با اعتبارات استانی انجام شود، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان همدان یکپارچه‌سازی انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه در نهاوند کشاورزان همکاری خوبی برای یکپارچه‌سازی اراضی دارند، عنوان کرد: حدود ۲۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان همدان یکپارچه‌سازی انجام شده و برای اراضی خرد استان برنامه ریزی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه آب برای بخش کشاورزی هم آب و هم نان است، افزود: کشاورزان با حساسیت و دقت از آب بهره می‌برند چراکه باید با آب کمتر محصول بیشتری تولید کرد.

وی با اشاره به اینکه دولت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مکانیزه کردن تولید پرداخت کرده است، ادامه داد: ۲۷۰ میلیارد تومان در استان همدان برای مکانیزه کردن تسهیلات در مدت ۵ سال پرداخت شده است.

کد مطلب 4050950

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