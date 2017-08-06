به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان چهار وزن نخست تیم کشتی فرنگی جوانان ایران شب گذشته توانستند با دو مدال طلا از رقابتهای جهانی فنلاند خارج شوند. مصافی سخت و حساس که شاید اگر دو نماینده دیگر کشورمان هم در نیمه راه بهتر عمل کرده بودند، می توانستند حداقل به مدال برنز اوزان خود دست یابند.

پویا دادمرز و کرامت عبدولی موفق به کسب مدال طلای اوزان ۵۰ و ۶۰ کیلوگرم رقابتهای جوانان جهان شدند و حداکثر امتیاز انفرادی را در جدول رده بندی، نصیب تیم کشورمان کردند. هر چند که محمد شربی نیازی و امیرمحمد نوروزی در اوزان ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم تا یکقدمی دیدار رده بندی پیش آمدند، اما در نهایت مغلوب حریفان خود شدند.

در پایان روز نخست این رقابت ها تیم آمریکا با ۲۹ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد. تیم ایران با ۲۷ امتیاز دوم است و تیم های روسیه، اوکراین، هند و ترکیه نیز به ترتیب با ۲۱، ۲۰، ۱۴ و ۱۲ امتیاز در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

طبق برنامه رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان، امروز نوبت به مدعیان اوزان دوم رسیده تا در روز پایانی این مسابقات به میدان بروند. بر این اساس، محمد جواد رضایی در وزن ۵۵ کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در وزن ۶۶ کیلوگرم، آرمان علیزاده عبدولی در وزن ۸۴ کیلوگرم و امین میرزازاده در وزن ۱۲۰ کیلوگرم، چهار نماینده ایران هستند که کادر فنی نگاه ویژه ای روی این نفرات دارد.

در این راستا «مهرداد اسفندیاری فر» مربی تیم کشتی فرنگی جوانان ایران بعد از کسب دو مدال طلای عبدولی و دادمرز اظهار امیدواری به کسب نتایج بهتر در روز دوم کرد و گفت:ب چه ها ماه هاست که برای چنین روزی تمرین کرده بودند و خوشبختانه توانستیم در روز نخست رقابتهای جهانی به دو مدال طلا برسیم.

وی معتقد است نمایندگان ایران در روز دوم می توانند به نتایج بهتری دست یابند و کشتی گیران هم‌قسم شدند تا با کسب مدال های خوشرنگ، طلسم ناکامی در کسب عنوان قهرمانی کشتی فرنگی جوانان جهان را بشکنند.