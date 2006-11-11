ثبت نام 490 هزار داوطلب کنکور کارشناسی ارشد آغاز شد

دکتر "حسین توکلی"- معاون اجرایی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیش بینی می شود در سال جاری 480 تا 490 هزار داوطلب در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند این رقم در سال گذشته معادل 425 هزار نفر بود.

معاون سازمان سنجش گفت: با توجه به سیاست وزارت علوم و مجوزهای جدید دانشگاه ها ظرفیت های سال جاری نیز به نسبت سال گذشته بیشتر می شود که در حال حاضر نمی توان این موضوع را به طور دقیق برآورد کرد.

وی با بیان اینکه ثبت نام از طریق اینترنت صورت می گیرد، گفت: داوطلبان باید به نزدیکترین باجه پستی مراجعه و با پرداخت 60 هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام فیش دارای رمز و دفترچه راهنما را دریافت کنند. البته هر باجه برای توزیع دفترچه راهنما نیز 3 هزار ریال دریافت می کنند.

معاون سازمان سنجش اضافه کرد: ضرورت دارد داوطلبان پس از اخذ این مدارک، دفترچه راهنما به دقت مطالعه و کد رشته امتحانی اصلی انتخاب شود. پس از آن با توجه به دستورالعمل به شبکه اینترنت وارد و اقدام به ثبت نام و تکمیل فرم تقاضانامه ثبت نام کنند.

توکلی گفت: افرادی که علاقه مند هستند با توجه به ضوابط اقدام به انتخاب یکی از 58 رشته شناور کنند، باید فیش 60 هزار ریالی دیگری نیز از پست دریافت و رشته دوم را انتخاب کنند.