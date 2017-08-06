فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم درمرداد سال ۹۶ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: کلیه مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم متولد ۱۳۵۵ تا پایان مرداد ماه ۱۳۷۸ که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۹۶/۵/۱۹ دریافت کرده اند، می بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است؛ مشمولان ساکن تهران بزرگ می بایست ساعت ۶ صبح روز پنج شنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه ۱۳۹۶ و مشمولان ساکن سایر استان ها نیز ساعت ۷ صبح تاریخ ذکر شده، در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

گفتنی است عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت.

شایان ذکر است؛ کلیه مشمولان مذکور می توانند با مراجعه به پایگاه فرهنگی سرباز به نشانی www.vazifeh.ir مدارک و وسایل مورد نیاز جهت ارائه به مراکز آموزش را رویت و در موعد اعزام همراه داشته باشند.