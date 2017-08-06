به گزارش خبرنگار مهر، سازمان همکاری وارتباطات ترکیه (TIKA ) تصمیم دارد بزودی طرح گسترش وتوسعه مسجد جامع مکینه(بزرگترین منطقه فقیر نشین نایروبی) در بزرگترین حلبی آباد کنیا، ساخت یک واحد کلینیک پزشکی ودرمانی و مدرسه اسلامی الفلاح را در این منطقه آغاز واجرا نماید. در طراحی ساخت مسجد مذکور ساختمان کتابخانه، کلاسهای آموزش رایانه، سالن اجتماعات و آمفی تئاتر و سایر ملزومات یک مجتمع مذهبی در نظر گرفته شده است. در گزارشی که رایزنی فرهنگی کشورمان در کنیا در اختیار ما قرار داده آمده است:

مسئولین محلی مسجد مکینه از ابتدای سال جاری میلادی با گروه همکاری وارتباطات ترکیه مذاکرات وگفتگوهایی داشته اند که نتایج آن عملی شدن پروژه فوق الذکر در همین سال جاری میلادی خواهد بود.

قابل توجه است که ترکیه طی سالهای اخیر (شاید پس از مایوس شدن از همراهی اروپا در ورود به به اتحادیه اروپا) تصمیم به حضور و ورود به بازارکشورهای افریقایی گرفته و در یک سری اقدامات فرهنگی مشابه، حرکت هایی را در کشور های افریقایی بویژه منطقه شرق افریقا شروع نموده که طرح مزبور یکی از این اقدامات است ودر آینده شاهد موارددیگری از این دست خواهیم بود.