بدرقه شورانگیز خدام رضوی توسط مردم در فرودگاه کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشن‌های زیرسایه خورشید، کاروان حامل بیرق مطهر سبز رضوی در فرودگاه استان کرمانشاهطی مراسمی شورانگیز مشایعت شدند و مسافران نیز توانستند پرچم حرم ملکوتی ضامن آهو را زیارت کنند.

خدام رضوی پس از انجام برنامه های دهه کرامت و ویژه برنامه های سالروز ولادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در استان کرمانشاه، راهی آستان قدس رضوی شدند.

براساس این گزارش، خیل عاشقان امام رئوف(ع) و مسافران فرودگاه اشرفی اصفهانی هم توانستند پرچم متبرک ثامن الحجج (ع) را زیارت کنند.

در مراسم بدرقه خادمین رضوی از فرودگاه استان، اعضای کانون ۳۱۳ یار موعود به همراه چند تن از خانواده شهدا ازجمله شهید مدافع حرم شهید اکبر نظری و شهید علی انصاری نیز حضور داشتند.

انجام مراسمات دهه کرامت با استقبال و شعف فراوان اهالی انقلابی این دیار انجام گرفت.

دراین مراسم معنوی درفرودگاه شهید اشرفی، آقای شاهرودی مرشد کاروان خدام رضوی نیز به مداحی پرداخت و سپس صلوات خاصهٔ حضرت شمس الشموس وقرائت دعای فرج دسته جمعی توسط سید رضا عبداللّه زاده و اعضای حاضر در فرودگاه قرائت شد.

باتوجه به کرامت حضرت سریر الاتجا، بسیاری از مسافران فرودگاه هم مورد لطف وعنایت امام علی بن موسی الرضا(ع) قرار گرفتند و توانستند پرچم متبرک بارگاه رضوی را زیارت کنند.

همچنین برنامه های زیر سایه خورشید با اهدای بسته های تبرکی نمک و نبات به مسافران و زائرانی که درفرودگاه کرمانشاه بودند، به پایان رسید.

لازم به ذکر است، کاروان زیرسایه خورشید با حضور خادمان حامل پرچم مطهر خورشید هشتم در دهه کرامت فضای استان را از عطر بارگاه ملکوتی ثامن الائمه(ع) متبرک کردند و دل های بسیاری راهی آستان قدس رضوی شد.