اشتغالزایی برای ۵۹۷ مددجوی کمیته امداد در تاکستان

فرهاد کُرد در گفتگو با خبرنگار مهر عملکرد اشتغال زایی کمیته امداد در این شهرستان را تشریح و از استمرار ارائه بسته تشویقی به کارفرمایان برای جذب مددجویان در عرصه تولید خبرداد.

مدیر کمیته امداد شهرستان تاکستان اشتغال، مسکن و درمان را در مشکل اساسی در زندگی مددجویان دانست و بیان کرد: خانواده ای که دارای درآمد نباشد برای تأمین مایحتاج زندگی با عسر و حرج روبرو خواهد بود و خانواده ای که در زمینه مسکن مشکل داشته باشد نیز بخش عمده ای از درآمدش صرف اجاره بهاء می شود.

وی ادامه داد: مشکل سوم خانواده که می تواند در زندگی آنها به ایجاد موانع بسیاری منجر شود، درمان است که در این زمینه کمیته امداد با بیمه درمانی و پرداخت هزینه های درمانی مددجویان سعی می کند تا شرایطی را فراهم کند که بیمار به غیر از رنج بیماری، با مشکلات کمتری مواجه باشد.

مدیر کمیته امداد شهرستان تاکستان موضوع مسکن را یکی از برنامه های جدی اعلامی از سوی رئیس کمیته امداد دانست و گفت: پرداخت کمک هزینه برای اجاره مددجویان و تعمیر و احداث واحدهای مسکونی رویکردی است که کمیته امداد پیگیری می کند تا این مشکل را از پیش روی مددجویان بردارد.

وی به اشتغال به عنوان کلید حل بسیاری از مشکلات نیازمندان اشاره کرد و توضیح داد: سال ۹۵ با استفاده از ظرفیت های مختلف درون سازمانی و برون سازمانی برای ۵۹۷ نفر از مددجویان با اعتباری بالغ بر ۷۲ میلیارد ریال اشتغال زایی شده که ۹۵ نفر از اشتغال ایجاد شده از طریق کاریابی ها بوده است.

کُرد خاطرنشان کرد: از این میزان اشتغال ایجاد شده؛ ۳۲ درصد دامداری، ۱۳ درصد قالی بافی، ۴۲ درصد صنعتی و صنفی و ۱۳ درصد کشاورزی بوده است.

وی در خصوص برنامه های حوزه اشتغال و خودکفایی گفت: در راستای آموزش برای مهارت آموزی نیروهای تحت حمایت نیز ۴۰۰ نفر استعدادسنجی شده است که در مجموع ۹۴۱ نفر آموزش شغلی را در رشته های مختلف گذرانده اند.

مدیر کمیته امداد شهرستان تاکستان یادآورشد: رویکرد محوری کمیته امداد توانمندسازی مددجویان است که از طریق اشتغال زایی محقق می شود که در این راستا با اشتغال زایی انجام شده در سال ۹۵ تعداد ۶۴ نفر خودکفا شده اند.