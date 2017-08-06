۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

گلایدر بدون موتور ایرباس در ارتفاع ۹۹۰۰ متری پرواز کرد

گلایدر بدون موتور ایرباس در آزمایش های خود توانست در ارتفاع ۹۹۰۰ متری پرواز کند. این هواپیما با بدنه ای سبک و به وزن ۵۰۰ کیلوگرم ساخته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، گلایدر بدون موتور Perlan۲ شرکت ایرباس در آزمایش های خود  این بار در ارتفاعی بالاتر پرواز کرد.  این هواپیمای دو نفره در ارتفاع ۹۹۰۰ متری آسمان آرژانتین پرواز کرد.

«پرلان۲» یک گلایدر بدون موتور است که هدف از طراحی آن شکست رکورد «پرلان ۱»است که در ۲۰۰۶ میلادی توانست در ارتفاع ۱۵۴۱۶ متری پرواز کند. اما هدف نهایی این پروژه ساخت نخستین هواپیمای بدون موتور با بال های ثابت است که می تواند در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری زمین و در لبه فضا پرواز می کند.

برای دستیابی به این هدف پرلان ۲  با بدنه ای سبک و به ۵۰۰ کیلوگرم  و عرض بال ۲۷ متر ساخته شده است. همچنین این وسیله دارای سیستم تنفس با اکسیژن و چتر نجات برای مواقع اضطراری است.

به گفته شرکت ایرباس، همزمان با افزایش تقاضا برای سفرهای هوایی، چالش های امنیتی و کارآمد این نوع سفر برای جمعیت در حال رشد به وجود می آید.

 بنابراین چشم اندازی که این گلایدر و نمونه های مشابه آن فراهم می کنند، ارزش زیادی دارد.

