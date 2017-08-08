مسعود اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با روند اصلاح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک و تصویب نهایی آن گفت: اواخر ماه گذشته موفق شدیم در کمیسیون کارشناسی دولت در رابطه با اساسنامه ارسالی به یک جمع بندی نهایی برسیم. در واقع بررسی اساسنامه در این کمیسیون که با حضور نمایندگانی از نهادهای مختلف برگزار شد، نهایی شده است.

وی ادامه داد: حال این اساسنامه باید توسط این کمیسیون به مدیریت مربوطه در کمیسیون اجتماعی ارسال شود تا در آنجا مصوبه نهایی خود را اخذ کند. به نظر می رسد با توجه به اینکه در جریان بررسی های صورت گرفته تا به این مرحله تمامی اظهارنظر ها اعمال شده است، در مرحله آخر زمان زیادی برای تأیید و تصویب نهایی لازم نباشد.

اشرفی با بیان اینکه احتمالا تا یکی دو ماه آینده می توانیم پاسخ نهایی را در رابطه با مصوبه اساسنامه کمیته پارالمپیک دریافت کنیم در مورد اینکه «روند ارسال اساسنامه به کمیته بین‌المللی پاراالمپیک (IPC) به کجا رسیده است»، توضیح داد.

وی گفت: همزمان اساسنامه اصلاحی برای IPC هم ارسال شده اما در این مورد بیشتر بحث رایزنی مطرح بوده است. بدیهی است ابتدا باید مصوبه اساسنامه را از دولت دریافت کنیم سپس موضوع را با کمیته بین‌المللی پارالمپیک نهایی کنیم البته همزمان با پیگیری های داخلی، رایزنی هایی را هم با IPC انجام دادیم. آنچه مسلم است برای نهایی شدن کار در این نهاد بین‌المللی، به مصوبه دولت نیاز داریم.

دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک در مورد اینکه «آیا تا به امروز از طرف کمیته بین‌المللی پارالمپیک و در رابطه با اساسنامه ارسالی پاسخی اعلام شده است؟»، تصریح کرد: بله، مسئولان این نهادها در این رابطه اظهارنظرهایی داشته اند اما کار با آنها هنوز نهایی نشده است، همانطور که گفتم ابتدا باید از رایزنی های داخلی به جمع بندی نهایی برسیم سپس کار را با IPC به سرانجام برسانیم.

اشرفی در مورد اینکه «آیا با توجه به روند طی شده، موضوع تصویب اساسنامه تا پایان سال به نتیجه می رسد؟»، خاطرنشان کرد: قطعاً باید همین طور باشد، اصلا موضوع نباید تا این حد طول بکشد. باید هر چه زودتر مصوبه دولت را دریافت کنیم تا رایزنی هایمان را با IPC به سرانجام برسانیم سپس وارد بحث ساختار، تشکیلات و در نهایت انتخابات کمیته پارالمپیک شویم.

دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک تأکید کرد: قطعا انتخابات این کمیته در موعد مقرر برگزار خواهد شد اما آنچه مسلم است ابتدا باید اساسنامه مورد تأیید داخلی و بین‌المللی قرار بگیرد تا براساس آن بتوانیم اقدامات لازم را برای برگزاری مجمع برگزار کنیم. در سنوات گذشته مجمع کمیته در بهمن ماه برگزار می شد امیدواریم تا آن زمان بتوانیم در مورد اساسنامه جمع بندی نهایی را به دست آوریم تا تأخیری در برگزاری مجمع نداشته باشیم.

اشرفی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بودجه کمیته ملی پارالمپیک گفت: از ابتدای امسال و براساس قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از المپیک بودجه مستقل دریافت می کنیم، خوشبختانه تا به امروز هیچ مشکلی در روند دریافت این بودجه نداشتیم طوری که در پایان هر ماه به طور منظم بخشی از بودجه مصوب ۹۶ خود را دریافت کردیم.

وی در مورد میزان دریافتی کمیته ملی پارالمپیک از بودجه امسال توضیحی نداد اما یادآور شد: روال دریافت بودجه تا به امروز خیلی خوب و منظم بوده است و همین که هیچ مشکلی در این زمینه نداشته ایم برای ما خوب است. کمیته ملی پارالمپیک از دو ردیف متفرقه و اصلی بودجه دریافت می کند و در هر دو مورد هم تابع قوانین و مقررات سازمان مدیریت هستیم. این سازمان نحوه پرداختی به کمیته از این دو ردیف بودجه را تعریف می کند.

دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک همچنین با بیان اینکه مراسم تقدیر از ۱۴۵ مدال آور هشت دوره بازیهای پارالمپیک، ۱۲ شهریور ماه در مشهد برگزار می شود، تصریح کرد: برای برگزاری این مراسم از برخی مقامات کشوری و استانی دعوت کردیم اما هنوز حضور هیچ یک قطعی نیست. از سئول ۱۹۸۸ تا ریو ۲۰۱۶ تعداد ۱۴۵ ورزشکار ما در این بازی ها مدال آور بودند البته از میان آنها سه نفر فوت شدند. نیمی از این ورزشکاران نیز بازنشسته هستند. در هر صورت نیاز دیدیم تا این مدال آوران را بعد از مدتها دور هم جمع کنیم تا هم از آنها تقدیر شود و هم یادآور کنیم که به فکرشان هستیم و از یاد نرفته اند. این یک کار فرهنگی و تأثیر گذار است.

اشرفی در مورد مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان در لندن که طی آن ۲۰ ورزشکار اعزامی کشورمان موفق به کسب ۲۰ مدال شدند گفت: این نتایج نسبتاً راضی کننده بود، توانستیم بین ۹۰ کشور شرکت کننده جایگاه هفدهم را به دست آوریم با سه طلا، ۱۲ نقره و ۵ برنز. این نتایج برای شروع یک برنامه چهارساله در دوومیدانی خوب بود گرچه انتظارات مارا به طور کامل برآورده نکرد. یک بخشی از نارضایتی نسبی ما به خاطر رنگ مدال ها بود انتظار داشتیم تعداد مدال های طلا بیشتر باشد و این اتفاق می توانست بیافتد اما به دلایلی محقق نشد، اما به لحاظ مقامی بعد از چین که مقام نخست مسابقات را کسب کرد در منطقه آسیا دوم هستیم و این رتبه خوبی در منطقه است.

وی همچنین با اشاره به اتمام رقابت های پارادوومیدانی جوانان جهان در سوئیس،تصریح کرد: از خروجی این دو رویداد با هم برای مسابقات آسیایی امارات (آذرماه) و بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ اندونزی استفاده می کنیم. خروجی این دو رویداد هم برای پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو مورد استفاده قرار می گیرد.

دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در پایان گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم وزنه برداری در هر دو رده سنی جوانان و بزرگسالان طی دو ماه آینده در مسابقات جام جهانی مکزیک اعزام می شود و این دومین رشته ای است که استارت آن برای بازی های ۲۰۱۸ جاکارتا و پاراالمپیک ۲۰۲۰ توکیو زده می شود. البته از خروجی همین مسابقات مکزیک برای مسابقات آسیایی امارات استفاده می شود.