برگزاری مسابقات شنا معلولان زیر نظر کمیته بین المللی پارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، شنا، دوومیدانی، وزنه برداری و تیراندازی چهار رشته ورزش معلولان هستند که به خاطر مستقل نبودن، مدیریت آنها بر عهده کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) است و رقابت های آنها زیر نظر این نهاد برگزار می شود.

طی ماه های گذشته رقابت های باشگاهی دو رشته وزنه برداری و دوومیدانی معلولان در کشورمان زیر نظر کمیته بین المللی پارالمپیک برگزار شد. کمیته ملی المپیک برگزای مسابقات شنا زیر نظر IPC را هم در دستور کار دارد. قرار است این رقابت ها آذرماه برگزار شود.

مسعود اشرفی، دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: همزمان با برگزاری این مسابقات، دوره های داوری، مربیگری و کلاس بندی شنا را هم برگزار کنیم که یک نیاز اساسی به جساب می آید اما در مورد شنا این اتفاق کمتر افتاده است.

اشرفی تصریح کرد: برگزاری اینگونه دوره های آموزشی منجر به ارتقای سطح دانش داوران، مربیان و کلاس بندان می شود.