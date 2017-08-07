میلاد شجره کارگردان نمایش «گفت و گوی برجای‌ماندگان» که به تازگی اجرای عمومی خود را در تماشاخانه شهرزاد آغاز کرده است در این باره به خبرنگار مهر گفت: ۲ سال قبل نمایش «گفت و گوی فراریان» را به صحنه برده بودم که «گفت و گوی برجای‌ماندگان» نیز می تواند از نظر تم انسانی شباهت هایی به اثر قبلی داشته باشد و در واقع این ۲ اثر مثل نخ تسبیحی دغدغه های من و محمد زارعی نویسنده این آثار را به تصویر می کشند.

وی درباره داستان نمایش توضیح داد: «گفت و گوی برجای‌ماندگان» در واقع حکایت دنیای آینده است؛ دنیای که در آن جهان به دو بخش حاشیه نشین و مرکزنشین تبدیل شده است که در میان این دو مرکز دیواری وجود دارد که تنها راه عبور از آن یک تونل است. حاشیه نشینان سعی می کنند از این تونل خودشان را به مرکز برسانند تا رفاه بیشتری داشته باشند. چون وضعیت حاشیه شهر خیلی خراب شده است و زندگی مردم این منطقه دیگر با مرگ تفاوتی ندارد. ۲ نماینده از مرکزنشینان را در این نمایش می بینیم که کارشان این است با حاشیه نشینان مصاحبه کنند و با یک شرایط مشخص به آنها اجازه ورود به مرکز را بدهند.

شجره ادامه داد: محمد خاکساری و محمدصادق ملک نقش این دو وکیل را برعهده دارند که با باران کوثری و رضا بهبودی که از مردم حاشیه نشین هستند و نقش عروس و پدر شوهر را در نمایش برعهده دارند، مصاحبه می کنند. در ادامه متوجه می شویم که وکلای مرکزنشین که قدرت را در دست دارند در پی ماده خطرناکی هستند که نزدیک به ۴۰ سال قبل گم شده است و آنها رد این ماده را در حاشیه پیدا کرده اند. ماده گمشده ای که می تواند دنیا را نابود کند و صاحبان قدرت از اینکه دنیایشان نابود شود ترسیده اند...

وی درباره دغدغه پرداختن به چنین سوژه ای عنوان کرد: دغدغه طراحی و نگارش این اثر از جهان پیرامون به ذهن ما رسید. از دیوار غزه، شام، برلین و همه دیوارهایی که وجود دارند و آدم ها را به ۲ دسته تقسیم کرده اند مثلا آدم هایی که می توانند پا به خاک آمریکا بگذارند و آدم هایی که اجازه ورود به این کشور را ندارند. این ایده ابتدا قرار بود درباره فلسطین نوشته شود اما بعد به این نتیجه رسیدیم این موضوع آنقدر همه گیر شده است که بهتر است آن را به شکل جهان شمول تری به تصویر بکشیم و بگوییم کل دنیا درگیر این دیوار و جداسازی شده است.

این کارگردان تئاتر درباره استقبالی که از این نمایش می‌شود، گفت: دیدن این کار به دلیل موضوعی که مطرح می کند خالی از لطف نیست چون ما واقعا درگیر این قضایا شده این و به این ترتیبی که دنیا پیش می‌رود نوید خوبی برای انسانت و اکوسیستم و ... وجود ندارد. معتقدم انسان ها باید به اتفاقاتی که دارد در دنیا می افتد، فکر کنند و به این مساله بیندیشند که همین آدم ها هستند که با اهمیت دادن به یک سری از مسایل و بی اهمیت جلوه دادن مسایلی دیگر دنیا را به سمت نابودی هدایت می کنند.

وی درباره فضاسازی و صحنه پردازی نمایش یادآور شد: در طراحی صحنه و لباس از تلفیق مدیاهای مختلف استفاده کردیم و از تکنیک های تصویری و صدایی به صورت زنده در صحنه بهره گرفتیم. همه این عوامل با کمک هم به ساختن فضای مد نظر ما کمک می کنند. این نمایش متریال جذب مخاطب را دارد چون هم موضوع به روزی را مطرح می کند و هم از لحاظ موسیقایی و گروه بازیگران و عوامل از هنرمندانی بهره برده که همگی کارشان را بلد هستند. در واقع من و باران کوثری به عنوان تهیه کننده نمایش در انتخاب عوامل فقط به کیفیت و کاربلد بودن این افراد فکر کردیم.

بازیگر نمایش «دوشس ملفی» در پایان متذکر شد: باران کوثری به عنوان تهیه کننده کار، دست و دلبازانه و با درک درست کار را پیش برد که از او ممنونم. این نمایشنامه متن سختی دارد چون یک ایده آخرالزمانی را روی صحنه آوردن کار مشکلی است اما باران کوثری به ما اعتماد کرد و در ادامه محسن قرایی به عنوان مدیر پروژه هم به کار اضافه شد که فرد به شدت حرفه ای و کاربلدی است و کمک های زیادی به ما کرد.

در این نمایش که هر روز به جز شنبه ها ساعت ۱۹ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود رضا بهبودی، محمد صادق ملک، باران کوثری، محسن نوری، محمد خاکساری و امین اسلامی در کنار صداهایی از جهانگیر کوثری و محمد حسن معجونی به ایفای نقش می پردازند.

محسن قرایی مدیر پروژه، باران کوثری تهیه کننده، محمدرضا حسین زاده مشاور تهیه، نرگس فرشی دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، مجتبی جمشیدی دستیار دوم کارگردان، امید رضایی دستیار تولید، عطا ابتکار موسیقی و طراحی صدا، آیدین الفت استودیو نوای شهر پارسیان، انوشیروان آریا طراح ویدیو و تیزر، محمد رسولی طراح نور، سمانه حسینی طراح لباس و آکسسوار، متین گودرزی طراح آکسسوار، نوشین جعفری عکاس، شکوه احمدی طراح پوستر و بروشور، آزاده ملک زاده روابط عمومی، تانیا یزدانی مشاور رسانه ای، آریان امیرخان تبلیغات مجازی/فیلم نیوز دیگر عوامل این نمایش هستند.