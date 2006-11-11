دموکراتها خواهان ارتباط بیشتر با مخالفان آمریکا هستند / گفتگوی مشروط با ایران معامله منصفانه ای نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست نوشت: کنترل کنگره از سوی دموکراتها ، نمایی از قانونگذاران آمریکایی را نشان خواهد داد که مکررا از دولت " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا خواسته اند تا با مخالفان آمریکا از جمله ایران، کره شمالی و سوریه گفتگو کند. آنها بر فشارهای خود بر کاخ سفید افزایش می دهند تا اعمال محدودیت و یا شرایط برای چنین گفتگوهایی را متوقف کند.

"جوزف بایدن" رئیس آتی کمیته روابط خارجی سنا و" تام لنتوس" رئیس کمیته روابط بین المللی مجلس نمایندگان آمریکا از دیرباز گفته اند که نگرش دولت آمریکا برای برخورد با مخالفان خود دارای دیپلماسی ناتوان است. ایران و سوریه همسایگان دردسر ساز عراق هستند! و منتقدان گفته اند که گفتگو نکردن با تهران و دمشق به تلاشها برای پایان دادن به خشونتها در عراق آسیب رسانده است.

در ادامه این مطلب آمده است : اگر چه " ریچارد لوگار" رئیس روابط خارجی سنا نیز ( که به زودی سمت خود را ترک خواهد کرد) خواستار مشارکت هر چه بیشتر است، اما رهبران جدید دموکرات می گویند که آنها به احتمال بیشتر خواستار استماع و توضیحات از مقامهای دولتی هستند. لنتوس که چندین بار از کشورهایی نظیر لیبی و کره شمالی دیدن کرده است، گفت که وی به شدت برای گفتگو با کشورهای مخالف متعهد است.

نویسنده خاطر نشان می کند: از زمان روی کار آمدن"کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا (دو سال پیش )، برخی محدودیتها در برخورد با ایران و کره شمالی از بین رفت.

بایدن گفت:" این امرنشان دهنده ناقوس مرگ برای نگرش محافظه کارانه بوده است."

روزنامه لس آنجلس تایمز در تاریخ 24 مهرماه ضمن اعلام خبر تغییر در استراتژی آمریکا توسط کمیسیونی دراین کشور که نشان دهنده اعتراف واشنگتن به نقش منطقه ای تهران است، نوشته بود : در این تغییر دو گزینه مد نظر است که شامل عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق و وارد کردن ایران و سوریه به مذاکرات با آمریکا برای توقف خشونتها در عراق است. ریاست این کمیته را " جیمز بیکر" بر عهده دارد.

مقامهای وزارت خارجه آمریکا روز گذشته گفتند که آنها برای این ایده ها آمادگی دارند، اما تغییر در کنگره مستقیما بر سیاستهای دولت تاثیر نخواهد گذاشت. مقامهای آمریکایی گفتند که انتقادها از نگرش دولت اغلب به گمراهی رفته است.

به گفته یک مقام آمریکایی، دولت آمریکا گفتگوها با مخالفان را به عنوان یک " برگ" مخصوص برای بازی با دیپلماسی نگاه می کند، اما گفتگوی صرف نشان دهنده یک سیاست نیست. به طور مثال، گفتگو با ایران وسوریه محدود شده است، زیرا دولت نخواسته که این مسئله بر تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد ترور " رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان تاثیر بگذارد.

یکی دیگر از مشاوران رایس گفت که وی فکر نمی کند دموکراتها در ابتدا به شدت فشارهایی را وارد کنند، زیرا آنها هنوز به خاطر اتهامات مربوط به ضعف در امنیت ملی آسیب پذیر هستند. اما وی همچنین اعتراف کرد که کنگره سوالات سختی را در مورد تصمیم اخیر کره شمالی برای بازگشت به گفتگوهای شش جانبه مطرح کند.

انتخاب رابرت گیتس به عنوان وزیر دفاع نیز حرکت بحثهای داخلی دولت آمریکا را تغییر خواهد داد. " دونالد رامسفلد" وزیر دفاع سابق آمریکا مخالف همکاری با کشورهای مخالف آمریکا بود، اما گیتس دو سال پیش در گزارشی برای شورای روابط خارجی آمریکا خواستار گفتگوی مستقیم با ایران شده بود.

" زبیگینو برژینسکی" مشاور امنیت ملی در دوره " جیمی کاتر" و دیگر مولف این گزارش گفت که وی امیدوار است حضور گیتس در بحثهای مربوط به سیاست دولت بوش میزانی از " عقلانیت، قضاوت درست ، تعادل و درک تاریخی " را با خود به همراه داشته باشد.

برژینسکی گفت : مسئله مورد نیاز برای دولت آمریکا مبنی بر تعلیق غنی سازی پیش از آغاز گفتگوها با ایران، یک " معامله منصفانه" نیست، زیرا ایران حق دارد تا غنی سازی را تحت معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( ان پی تی) انجام دهد و بنابراین نمی خواهد تا این امر را به خاطر گفتگوهای صرف کنار بگذارد.

وی افزود: لغو تحریم های تجاری و یا بر چیدن آنها محرک بیشتری برای آغاز یک گفتگوی سازنده با ایران در زمینه چندین موضوع خواهد بود.

" استفان هادلی" مشاور امنیت ملی آمریکا در پاسخ به گزارش گیتس در مورد ایران گفت :"رئیس جمهور و باب گیتس، بسیار مطمئن هستند که آنها درزمینه ستونهای اصلی سیاست خارجی رئیس جمهور در یک سطح قرار دارند."

انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا که درآن شهروندان این کشورهمه 435 نماینده مجلس نمایندگان، یک سوم از نمایندگان مجلس سنا (33 کرسی) و 36 فرماندار از 50 فرماندار ایالتی این کشور، را انتخاب می کنند، روز سه شنبه 16 آبان (هفتم نوامبر) برگزار شد . همزمان از شهروندان 37 ایالت در 203 مورد مربوط به ایالتها، رای گیری شد و دمکراتها توانستند کنترل کنگره را به دست بگیرند.